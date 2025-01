Davor Bernardić: 'Glavni grad mora biti lokomotiva razvoja cijelog društva, to je prioritet'

Davor Bernardić govorio je o genezi zagrebačkih problema, političkoj i akademskoj karijeri za HRT. Naime, Bernardić je diplomirao fiziku na PMF-u, gdje je bio najbolji student. Još kao srednjoškolac dvaput je bio državni prvak u fizici, te dvaput predstavljao Hrvatsku na Olimpijadi. Poslije je završio poslijediplomski studija financija, pa MBA, te doktorirao makroekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno asistent na Fizici na PMF-u. Rekao je kako je u svojoj generaciji bio jedan od najboljih studenata.

- To je moja prva ljubav. Vratio sam se korijenima. Tamo sam i počeo svoju karijeru kao znanstvenik - dodao je.

Istaknuo je kako mu je život u jednom trenutku otišao u smjeru politike.

- Dugo sam bio u politici. Uključio sam se u stranku relativno rano, nisam to mogao promatrati iz kafića. U to vrijeme bila je pretvorba i privatizacija. Tad sam se odlučio za stranku za koju sam prepoznao da s njom dijelim vrijednosti. To je bio SDP i Ivica Račan i ušao sam u SDP. Europa je bila obilježena demokratskim promjenama i paradigmatskim promjenama u samoj strukturi gospodarstva do koncepta razvoja. Socijaldemokracija je bila jedan novi smjer. Kako sam dugo bio u toj priči, relativno aktivan politički, tako mi se spontano zbog angažmana, entuzijazma i odgovornosti, otvorilo slučajno da sam ušao u parlament. Kako sam ušao u Sabor, tako sam akademski posao malo stavio sa strane. Dosta dugo sam bio u državnoj, a prije toga lokalnoj politici - rekao je.

Bernardić je naglasio kako je puno problema nastalo ne samo za vrijeme ove vlasti, nego i svih bivših vlasti koje nisu dobro, kao stari zagrebački gradonačelnici, planirali razvoj grada.

- Dogodile su se neke stvari koje su obilježile razvoj grada, ali nisu riješili brojne urbane probleme. Zagreb se nastavio širiti, a unutra je imao unutarnje urbanističke probleme koji i danas postoje - rekao je.

Naglasio je kako su svima puna usta da treba mlade podržavati u politici, a onda je na svojoj koži iskusio što to znači kad mlad uletiš u politiku.

- Onda ti svi pokušavaju podmetnuti nogu. Bez obzira što sam razmišljao čak i da napustim politiku potpuno nakon četiri godine nesnalaženja aktualne vlasti, a budući da sam sa Zagrebom vezan rođenjem i selidbom po brojnim kvartovima, ali i zato što sam se bavio gradskom politikom jedno vrijeme, želja mi je da Grad Zagreb možda detektira i iskoristi svoje potencijale koje ima. Zagreb je ugodno mjesto koje ima ugodnu klimu i neslućene potencijale - rekao je.

Smatra kako je ključno da jedan glavni grad ima sjajan odnos s državom, da zajedno napravi projekte koji su izuzetno važni za Grad Zagreb.

- Neke stvari ne možete napraviti bez dogovora na višoj razini. To mora biti prioritet Zagreba i Vlade. Moj zadatak će biti da uvjerim Vladu RH da je to u interesu cijele naše zemlje i građana. Glavni grad mora biti lokomotiva razvoja cijelog društva - rekao je Bernardić.