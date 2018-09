'Davor Bernardić je neuspjeli eksperiment Zlatka Komadine'

Jedan od protivnika Davora Bernardića u SDP-u, Peđa Grbin za N1 je komentirao sastanak Statutarne komisije SDP-a, na kojem bi se danas poslijepodne trebalo raspravljati o žalbi koju su on i trojica kolega podnijeli na odluku o suspenziji.

Grbin je komentirao ostavku člana statutarne komisije Hrvoja Nekića koji je podnio ostavku jer su na njega vršeni pritisci.

"Ako ništa drugo predsjednik stranke je trebao uzeti telefon i pitati ga za razloge ostavke. Zbog čega on nije uzeo telefon i zbog čega kategorički tvrdi da nije bilo pritisaka, pitajte gospodina Bernardića. SDP ne funkcionira dobro, a posljedica je da nitko od nas koji smo eksponirani u SDP-u ne može obavljati svoj posao onako kako bi ga radio da je stanje u SDP-u dobro. Da je stanje dobro, pričali bi o Uljaniku, poreznoj reformi, kako Republika Hrvatska napada male iznajmljivače, ali mi o tome ne možemo pričati. Imao sam nekoliko tiskovnih konferencija na ove teme, ali samo je jedno pitanje do stanja u SDP-u. To se pitanje prijeđe u svakom razgovoru u svakoj tiskovnoj konferenciji. SDP zbog toga ne može ispunjavati svoju funkciju. Opozicijska stranka mora biti korektiv Vladi, a mi to nismo", rekao je Grbin.

Kaže da odluka komisije za njega neće promijeniti ništa jer će i dalje biti zastupnik te će i dalje govoriti o problemima. "Smatram da bi bila katastrofa da se sjednica Komisije ne održi. Ovo je za SDP najbitnija odluka koju će donijeti u svom mandatu, ako za tu sjednicu ne možeš skupiti kvorum, onda to govori o razini nefunkcioniranja do koje je Davor Bernardić doveo SDP", kaže Grbin.

Dodaje da je klub zastupnika zatražio sjednicu kluba još u svibnju da bi se donijela odluka o tome da Davor Bernardić preuzme klub zastupnika.

Komentirao je odluku Bojana Glavaševića da ode iz SDP-a i pitanje je li dezertirao. "Ne bih upotrijebio tako grubu riječ, ali teško mogu pronaći bolju od toga. Pogriješio je, trebao je ostati i pomoći svima nama koji želimo da SDP bude bolja stranka. Razumijem ga, ali mislim da nije donio dobru odluku. U ovom trenutku ne razmišljam slijediti ga", rekao je Grbin.

Smatra da je moguće da SDP postane marginalna stranka te da zato upozorava da je promjena nužnost. "Davor Bernardić bio je eksperiment Zlatka Komadine, taj eksperiment nije uspio i svi u stranci se moramo odlučiti za popravljanje tog eksperimenta, ima vremena i još nije prekasno. Još uvijek ima pijeska u satu, ako budemo čekali izbore, čeka nas sudbina socijalista u Francuskoj", rekao je Grbin. Kaže da je smatrao da je SDP razumna stranka, ali da je očito pogriješio.