Davor Božinović: 'Ivan Turudić je prošao najrigoroznije sigurnosne provjere...'

Reinerova izjava uslijedila je nakon što je predsjednik ranije danas optužio Ivana Turudića, kojeg vlada predlaže za čelnika DORH-a da se kao predsjednik Županijskog suda sastajao sa Zdravkom Mamićem dok je bio osumnjičenik, ali i kasnije kada je bio pod istragom.

U izjavi novinarima, Reiner je rekao da nije osobno čitao to izvješće SOA-e, ali da je izjava Milanovića na tragu njegovih stalnih napada na vladu i vladajuću većinu.

"Međutim, dosta je opasno to što se poigrava s klasificiranim dokumentima i sasvim sigurno to nije slučajno da se zbiva upravo u ovom trenutku", ustvrdio je Reiner.

Za Milanovića je rekao da je prekršio zakon kad je bio izbor predsjednika Vrhovnog suda, te se sada "najedanput miješa u proces koji nije uopće u njegovoj ovlasti, koji je transparentno proveden, u proces izbora glavnog državnog odvjetnika".

Reiner je upitao kako to da predsjednik Milanović, koji je 2009. kao premijer imao uvid u izvješća, nije ništa poduzeo ako je prije osam godina znao za susrete suca Turudića.

Reiner: Milanović bi trebao dati ostavku ako primjenjuje isti princip

HDZ-ov potpredsjednik Hrvatskog sabora naglasio je pritom da izvješća SOA-e iz 2009., 2014. i 2019. godine nisu našla ništa spornog kod Turudića.

Ocijenio je zanimljivim to što mjere na zamolbu DORH-a nije poduzimala policija nego je to radila SOA-a kojoj je na čelu bio današnji savjetnik Milanovića.

"Ako govorimo o nečemu što se zbivalo prije deset godina i on smatra da je to sporno, nije mi jasno kako to da ne smatra spornim svoje kontakte, recimo s Draganom Kovačevićem, odlaskom u notorni klub u Slovenskoj ulici", upitao je Reiner.

Zaključio je da bi predsjednik, ako primjenjuje taj isti princip trebao dati ostavku.

Upitan treba li glavni državni odvjetnik biti osoba s kojom se veže toliko prijepora, Reiner je rekao da mu "za razliku od gospodina Milanovića koji soli pamet DORH-u, sucima, odvjetnicima i novinarima ne pada na pamet procjenjivati je li SOA u izvješćima dobro napravila svoj posao".

"Ne pada na pamet da solim pamet svim tim institucijama, uključujući i SOA-u", kazao je Reuner, ustvrdivši da se takve stvari rade u diktaturama, ne u demokraciji, gdje postoje institucije koje rade svoj posao, što je tada, u više navrata radila SOA.

Božinović: Turudić prošao najrigoroznije sigurnosne provjere

Poručio je da će on osobno vjerovati prije službenim izvještajima institucija, kao što je SOA, nego li "politikanstvu nekoga za kog se zna zašto to govori".

Na izjave Milanovića referirao se i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ustvrdivši da je Turudić sudac s dugogodišnjim iskustvom, te da je prošao najrigoroznije sigurnosne provjere kao sudac u uskočkim predmetima.

"Vidio sam da je posljednju provjeru Sigurnosno-obavještajne agencije prošao 2019. i nisu se našle nikakve sigurnosne zapreke za obavljanje dužnosti za koju je potrebna ta najviša razina sigurnosne provjere, kazao je Božinović novinarima u Dubrovniku.

"Ne znam detalje, ne znam o dokumentima koji su u optjecaju, ali znam što je jučer rekao predsjednik Vlade. Ako je nešto što se dogodilo 2015. već bilo u sigurnosnoj obradi u nekoliko navrata, ne znam zašto je to sad pitanje, a pretpostavljam da svi znamo zašto", izjavio je Božinović.