Turdić se oglasio, iz krugova bliskih Vladi kažu: 'Tada nije mogao nikako pomoći Mamiću'

Kandidat za čelnika DORH-a, Ivan Turudić, dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, sastajao se sa Zdravkom Mamićem dok je on bio osumnjičenik, ali i kad je bio pod istragom, rekao je predsjednik države Zoran Milanović. Iznio je i kronologiju pa podsjetio kako je Mamić dugo bio predmet interesa DORH-a, koji se obratio SOA-i, koja se uključila, ali nije ih zanimao Turudić, nego Mamić. U to vrijeme SOA je došla do saznanja da se njih dvojica sastaju pod čudnim okolnostima. Mamić je prvi put uhićen i priveden u srpnju 2015., dok je Milanović bio premijer, i platio je veliku jamčevinu kako bi izašao.

- Nisu to krstitke, krsna slava, bar micva, teferič, nego to ima obilježja konspirativnosti od koje bi i Kominterna imala što naučiti. Ali tad Mamić još nije pod istragom, a cijelu 2015. Turudić je predsjednik Županijskog suda. Krajem osmog mjeseca gospoda opet imaju tajni susret pod plaštom noći, voze se satima, skrivaju na tajnim mjestima. Tad Mamić više nije bio osumnjičenik, nego pod istragom. O čemu su razgovarali? Sigurno ne o nogometu i sličicama - rekao je Milanović.

O njihovim susretima je, nastavlja, tad obaviješten i DORH, koji je sigurno bio u dilemi što da rade.

- To je i dalje tamo kao podatak. Na čelo te ustanove treba doći čovjek koji će prvo jutro prekopati sve fajlove. Je li to normalno? Je li to europska Hrvatska?

Gdje se Plenkoviću toliko žuri, kao i prije četiri godine, da zadnji tren prije izbora imenuje državnog odvjetnika. Ovo se namješta da bi se čovjeka imenovalo, a onda raspustilo Sabor i raspisalo izbore. Ovdje se radi o promociji jednog suspektnog tipa na časnu visoku dužnost - rekao je Milanović.

Poručuje kako nije zabilježeno o čemu su Turudić i Mamić razgovarali tijekom susreta.

- Svakome s dvije vijuge u glavi je jasno da je takva vrsta kontakta nedopustiva. Hrvatska tog nikad nije imala, čak ni u vrijeme Tuđmana. I on se trudio da državni odvjetnik barem stvara privid poštenja - rekao je Milanović napominjući da svatko tko drži do kredibiliteta mora o tome razmišljati.

- Ne radi se o dječjem doplatku, nego o promociji nekog suspektnog tipa. Biti državni odvjetnik nije pravo, nego čast i dužnost. To se ne postaje na javnom natječaju. Odabire se ta osoba, a ne da se stvara farsa koja se pretvori u tragediju - rekao je Milanović.

Plenkoviću je uzvratio da ga "ništa ne svrbi", ali ima ono što ga jako peče i boli.

- Ne mogu gledati kako se jednog opskurnog lika proizvodi u glavnog državnom tužitelja. Tome moram stati na put koliko god mogu onim što mi stoji na raspolaganju, i to radim - rekao je Milanović.

Objasnio je zašto 2015. nije upozorio javnost na ove susrete.

'Provjera ništa ne znači'

- Bio sam u koluziji s tim ljudima. Imao sam druge brige, gledao sam, nisam mogao vjerovati, bio sam diskretan, računao sam da će proći, da će se neke stvari u društvu popraviti - rekao je.

Osvrnuo se i na Plenkovića. Dodao je kako je on "outao" Mamića. Upitao je i kako je Turudić prošao sigurnosnu provjeru 2019. godine.

- Plenković je nekonzistentan i komotan. Rekao je da slijedi nova provjera - što to znači? Zašto nova provjera ako se ništa nije promijenilo i ako je sve u redu. On laže da je to dobio od mene. Što sam mu poslao ja, poslala mu je dan ranije i SOA. Sve što sam rekao da mu pošalju. To je prokletstvo Plenkovića i njegovih bufona. Tad sam bio premijer pa znam kako funkcionira - rekao je Milanović.

Poručio je kako sigurnosna provjera ne znači ništa, napominjući kako možeš postati predsjednik i biti bitanga, ali stava je da je glavni državni odvjetnik druga priča.

- Sad odjednom nakon svega, nakon što je Plenković spriječio dolazak Turudića na mjesto predsjednika Vrhovnog suda, od Nove godine imamo ovo. Plenković ne radi ništa da sazna bitne stvari, a to je neugodna dužnost. Nikad se nisam bavio ovakvim stvarima. Računaš - stat će, luda glava, ali ne - navodi predsjednik države.

Na Turudića i slične, nastavio je, gleda kao na "pohlepne uhljebe koji obnašaju silno ozbiljne dužnosti na jedan potpuno neprihvatljiv način". U medijima je vidio pokušaje spinanja sastanaka Mamića i Turudića da nisu na ništa utjecali.

- To kao vjerujemo Turudiću da nije utjecao. Kao, našli su se dvaput po dvije minute. Kao da je bitno jesu li su se našli po dvije minute ili po sat i pol, što je točno. Bitno je kad i u kojim okolnostima - poručio je Milanović.

'Ma ovo za Zokija nije ništa novo'

Premijer Andrej Plenković nije reagirao na istup predsjednika države, a u Vladi se može čuti kako današnji istup Zorana Milanovića nije ništa novo, nego njegov nastavak zlorabljenja položaja i ovlasti predsjednika Republike za pokušaj političke destabilizacije Vlade i parlamentarne većine. Milanovićevo miješanje u izvide pravosudnih tijela, klasificirana izvješća SOA-e i njihovo distribuiranje javnosti radi ostvarivanja svojih političkih interesa ponašanje je nalik na neka prijašnja vremena, ističu. Podsjeća se i da je procedura odabira kandidata za glavnog državnog odvjetnika obavljena na najtransparentniji način do sada, a napominju kako se Milanović miješa u područje za koje nije nadležan i pokazuje dosad nezabilježen interes za izbor glavnog državnog odvjetnika. U Banskim dvorima se, među ostalim, pitaju kako to da, kad je već Milanović znao da se Turudić sastaje s Mamićem, njegov ministar pravosuđa nije pokrenuo stegovni postupak 2015. protiv Turudića, što je mogao tad predložiti DSV-u. U Vladi se može čuti i kako je jedino važno pitanje je li Turudić susretima utjecao na predmet Zdravka Mamića.

- Turudić, kao tadašnji predsjednik zagrebačkog Županijskog suda, nije mogao Mamiću reći da je pod mjerama SOA-e ili mu pomoći. Naime, ako je mjere radila SOA, onda jedino Vrhovni sud odobrava mjere, a niži sudovi to ne znaju - može se čuti u Vladi.

U srijedu je glasovanje

Također se napominje kako Županijski sud, gdje je Turudić bio predsjednik, jednu istražnu radnju, koja je predložena, nije odbio niti je išla u prilog Mamiću. Zatražili smo i komentar kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

- Da komentiram Milanovića? Sačuvaj me Bože - kratko nam je rekao Turudić.

Sabor bi u srijedu trebao glasovati o Vladinu prijedlogu da se Ivana Turudića imenuje na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Saborska oporba nakon najnovije objave predsjednika traži odgodu glasanja.