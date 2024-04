Davor Božinović: Policija nije primila prijavu za Dalibora Matanića, ali će krenuti u izvide

"Prema onome što je objavljeno u medijima tu postoji sumnja da bi se moglo raditi o kaznenim djelima koje se provode po službenoj dužnosti", izjavio je Božinović novinarima. "U tom slučaju policija pokreće izvide, a siguran sam da će to biti i u ovoj slučaju i da će kada budu imali više saznanja o tome obavijestiti javnost", dodao je.

Božinović je potvrdio i da je prihvatio ostavku načelnika splitske policije Slobodana Marendića, nakon što je i njegov sin sudjelovao u tučnjavi u Splitu.

"Kad se potvrdila informacija da je među počiniteljima sin i ta informacija došla do načelnika PU, on je povukao jedini mogući moralno utemeljen potez, a to je da je dao ostavku", istaknuo je ministar unutarnjih poslova koji je tu ostavku prihvatio.

Izvijestio je da se istraživanje nastavlja u koordinaciji s Državnim odvjetništvom i po dovršetku će biti podnijete odgovarajuće prijave, a počinitelji će biti predani pritvorskom nadzorniku.

Potvrdio je da je isti načelnik dao ostavku i prije više godina kada je njegov drugi sin sudjelovao u prometnoj nesreći sa službenim automobilom oca, no kako "se radi o jednom od visoko profesionalnih načelnika uprave koja ima vrlo dobre rezultate" on se ponovno javio na natječaj.

"Nitko ni tada nije mogao pretpostaviti da se nešto slično može dogoditi, mada on nije ni po čemu pravno odgovoran", napomenuo je

Komentirajući sinoćnju pucnjavu u Zagrebu Božinović je rekao da se građani mogu biti sigurni da policija dobro radi svoj posao, ove godine nema porasta kaznenih djela, policija djeluje vrlo promptno i u više od 70 posto slučajeva u vrlo kratkom vremenu privodi počinitelje.