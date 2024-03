Milanović nije bio pozvan na Plitvice. Božinović: 'Mi nismo pozivali nikoga iz politike...'

Ja na ovaj skup nisam pozvan. To do sada nije bilo tako. Ovo je stranačka privatizacija onoga što je hrvatska svetinja. Ali to što nisam pozvan ja, ajde. Ali nije pozvan ni načelnik glavnog stožera, hrvatski vojnik, vojničina. Vidite koji su razmjeri tog zuluma. To vam je Hrvatska anno domini 2024. - Plenkovići, Božinovići, AP-i kazao je danas Zoran Milanović na obilježavanju 33. obljetnice akcije "Plitvice" piše Dnevnik.hr

Odmah je dodao:

- Baš me zanima hoće li se AP doklatiti ovdje, jer nije nikad bio - poručio je Milanović.

Odgovore nije dugo trebao čekati. Prvo se oglasio Andrej Plenković, a zatim i Davor Božinović.

- To je čovjek kojeg ne želim komentirati, danas su tri potpredsjednika Vlade na Plitvicama, tamo sam bio prije par godina. Irelevantan je. Mogao je dati ostavku pa bi sve bilo drugačije - kazao je Plenković.

Novinari su upitali i Božinovića zašto Milanović nije pozvan...

- Mi smo organizirali ovu obljetnicu ove godine po protokolu kako se odvija sve ove godine, pogotovo u našem mandatu. Što se tiče dolaska – svi koji su htjeli doći mogli su doći. Mi nismo pozivali ove godine nikoga iz politike upravo zato da bismo izbjegli ispade, da bismo izbjegli da netko na današnji dan i obilježavanje smrti Josipa Jovića i akcije Plitvice i Uskrsa to pretvori u politički šou, kazao je danas potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Božinović je na obilježavanju 33. obljetnice akcije "Plitvice", javlja N1.

Božinović na početku nije htio komentirati Milanovića. Kazao je kako ne želi gubiti vrijeme i komentirati njegove ispade. Ipak ga je kratko još malo prokomentirao...

- Došli su oni koji dolaze sve ove godine i mislim da, s obzirom na atmosferu koja se stvorila, s obzirom na činjenicu da je kampanja, ovo nije dan ni događaj koji treba na bilo koji način politizirati - kazao je Božinović.