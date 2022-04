Davor Filipović potvrđuje koliko je rekonstrukcija Plenkovićeve izbušene Vlade zapravo ozbiljna

U sjeni titanskog obračuna Kremljenka i Udbašenkovića odvija se proces koji smo dugo čekali i sa strepnjom najavljivali - rekonstrukcija Vlade.

A u toj rekonstrukciji Vlade, iz kojeg odlaze dvojica ministara pod istragom i jedan koji bi to trebao biti, svoj politički procvat doživljava netko od koga smo odavno digli ruke - Damir Filipović.

Pardon, Davor Filipović.

Nesuđeni gradonačelnik Zagreba kojega je Andrej Plenković izvukao iz političke anonimnosti i za ruku vodio kroz možda najgoru kampanju nekog HDZ-ova kandidata za gradonačelnika metropole (odmah nakon par prethodnih HDZ-ovih kandidata), bliži se vrhuncu svoje karijere i imenovanju za ministra u Vladi. Pazite, ministra!

Davor Filipović trebao bi tako konačno demonstrirati svu raskoš svog političkog i upravljačkog talenta.

Muva se po Ministarstvu

Pa se tako, prema pisanju Nacionala, već danima muva po Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja gdje navodno održava sastanke i snima situaciju, premda premijer još nije objavio da će uopće postati ministar.

Filipović je, dakle, zablistao i prije nego što su se reflektori uopće upalili.

I takav Davor Filipović, sveučilišni profesor i član nadzornih odbora državnih firmi, kao i akter bizarne i totalno promašene kampanje za gradonačelnika Zagreba, postaje simbol rekonstrukcije Plenkovićeve vlade, koja i kroz ovo kadrovsko rješenje demonstrira svoju ozbiljnost i ambiciju.

Zlatna rezerva

Taman se zagrijala saga oko ministra graditeljstva Ivana Paladine, njegove imovine i sudskih sporova, i to prije nego što smo uopće vidjeli neke reference za tu poziciju, a u Vladu se priprema ući čovjek koji je trebao omogućiti Milanu Bandiću da se zadrži u fotelji gradonačelnika Zagreba.

Filipović je bio rezervno rješenje, premijerov osobni odabir, a time i premijerov osobni debakl. On ga je našao, on ga je pripremao, on ga je branio, vodio kroz kampanju i kroz neslavnu bitku odveo u nečastan poraz.

A sad bi takav Filipović navodno već u petak trebao biti potvrđen kao novi ministar u još jednom izuzetno važnom resoru, baš kao što je to i obnova kojom bi se - kad se iskobelja iz imovinsko-pravne kaljuže - trebao baviti Paladina.

Prvo, hobotnica

I kao u slučaju Paladine, čiji prethodnik je s dužnosti odveden u lisičinama, Davoru Filipoviću u njegovu ministarskom mandatu bit će najvažnije zaobići Uskokove transkripte i kriminalne hobotnice. Sve nakon toga je bonus, barem za jednog HDZ-ova ministra. A tek onda trebao bi se uhvatiti u koštac s energetskom krizom i drugim problemima iz resora u kojem nikada nije bio, niti se upravljačkim poslovima ikada bavio.

Ali Plenkovićev talent u odabiru kadrova nikada do sada nije omanuo, zar ne?

To je, dakle, kadrovski doseg nove rekonstrukcije Vlade.

Nema razloga za paniku. Ne više nego inače.

Spašavanje Plenkija

Davor Filipović napokon će dobiti priliku pokazati što zna, a još više što ne zna, čime se ipak neće previše isticati u Vladi punoj političkih mediokriteta. A Plenković će instaliranjem svog prijatelja i osobe od povjerenja učvrstiti svoj status u Vladi i okružiti se još nekim ljudima od povjerenja. I začepiti još jednu kadrovsku rupu u izbušenoj Vladi.

I za kraj, pitanje: ako je Davora Filipovića gurnuo na izbore u Zagrebu kako bi zaštitio svog partnera Bandića, gura li Plenković sada Filipovića u Vladu kako bi još nekoga zaštitio?

Osim, naravno, samoga sebe.

