'Davor je živio za vatrogastvo, sanirao je posljedice potresa, pa i Gunju, nikad se nije žalio...'

Davor Kovačić (53), preminuo je su petak navečer tijekom intervencije za vrijeme nevremena koje zahvatilo Zagreb. Njegov zapovjednik kaže da je to čovjek koji je živio za vatrogastvo, a ne od vatrogastva.

<p>Radili smo u dvije ekipe. Stavio sam Davora da vodi drugu ekipu, jer bio jedan od mojih ljudi u DVD-u Kustošija koji je imao najviše iskustva. Bili su na intervenciji nižeg rizika, riječ je o ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija. On se samo srušio. Kolege vatrogasci krenuli su odmah s reanimacijom i odmah je pozvana je Hitna. Kad su stigli pokušali su ga više od sat vremena reanimirati i vratiti u život, ali srce jednostavno nije htjelo, ispričao nam je <strong>Darko Baranašić</strong>, zapovjednik DVD-a Kustošija o kolegi i čovjeku kojeg je sinoć izgubio.</p><p>Vatrogasac <strong>Davor Kovačić</strong> (53), preminuo je su petak navečer tijekom intervencije za vrijeme nevremena koje zahvatilo Zagrebu. </p><p>- Prije intervencije nije pokazivao nikakve znakove slabosti. Baš nikakvih naznaka nije bilo. Nikada se na ništa nije žalio, prošle subote dao je krv, a prolazio je i liječničke preglede koje moraju imati svi operativni vatrogasci - priča potreseni zapovjednik.</p><p>Navodi kako je Kovačić u životu imao bezbroj intervencija. Bio je gdje god je trebalo. Na brojim sanacijama nakon potresa koji je pogodio Zagreb, u Gunji kada se nakon poplave raščišćavalo to područje, gasio je požare u C.I.O.S-u, a bio je i na požarištima u Dalmaciji.</p><p> </p><p>- To je čovjek koji je živio za vatrogastvo, a ne od vatrogastva i kao vatrogasac je, nažalost otišao. Mi i naše obitelji, kad idemo na intervenciju, ne znamo hoćemo li se vratiti ili ne. Do sada smo se uvijek vraćali, do jučer - kazao je - rekao je Baranašić. </p><p>Od Davora Kovačića na društvenim mrežama oprostili su se kolege vatrogasci. Sućut obitelji izrazio je i zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> i najavio kako će u nedjelju posjetiti obitelj.</p><p>Podsjetimo, Zagreb i okolicu sinoć je pogodila jaka kiša, stvorile su se bujice koje su ulice u centru Zagreba pretvorili u rijeke. Bio je prekinut tramvajski i cestovni promet, poplavila prizemlja i podrume kuća, zgrada, ali i Klaićeve bolnice. U Miramarskoj su u poplavi zaglavili automobili. </p>