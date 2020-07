'Tata je otišao onako kako je živio - pomažući ljudima u nevolji, ništa mu nije bilo teško'

Član DVD-a Kustošija Davor Kovačić (53) preminuo je noćas tijekom intervencije zbog poplave. Razgovarali smo s njegovom kćeri Lucijom koja je, jednako kao i dva brata, pošla tatinim, vatrogasnim stopama...

<p>Nije postojao problem kojeg tata nije znao ili mogao riješiti, bilo nama u obitelji, bilo nekome drugome. Takav je bio, spreman skočiti u bilo koje doba dana ili noći, i izaći na teren, priskočiti upomoć ljudima u nevolji, kaže nam <strong>Lucija Kovačić</strong> (24), kći vatrogasca Davora Kovačića kojega je tijekom intervencije u poplavi u centru Zagreba, po svemu sudeći, izdalo srce. </p><p>- Ne znamo još što se točno dogodilo, ali čini se da je srce u pitanju, makar je baš dan ranije s mamom bio kod liječnika pa usput i on izmjerio tlak i šećer, sve je bilo u redu, doktor mu je rekao da je k'o dečko, kaže Lucija. Tata je, priča nam, odmalena bio u vatrogascima, baš kao što su i ona, brat Luka (22) te najmlađe dijete u obitelji, Filip (19), koji je nedavno također položio za vatrogasca. </p><p>- Kao što je on odrastao uz vatrogasce u svojoj obitelji, tako smo i mi uz tatu, i već smo kao mali štošta znali. Bilo je najprirodnije na svijetu da i mi postanemo vatrogasci. A tata je bio svuda gdje je pomoći trebalo - u Gunji kad je bila poplava, na požarištima Dalmacije, u Zagrebu je svakodnevno radio na sanaciji štete od potresa, neumorno bio na terenu, nastavlja Lucija. Tata je bio heroj, jest, ne dvoji hrabra djevojka ni časka. Za njih, obitelj, najveći, najhrabriji i najjači čovjek na svijetu. </p><p>- Noćas nas je prilikom intervencije ispumpavanja vode iz jednog zagrebačkog podruma napustio naš član i veliki prijatelj Nažalost, njegovo srce nije izdržalo ono što mu je inače bila rutina! Odradio je bezbroj intervencija, od poplava u Gunji, dislokacija u Dalmaciji pa do nedavnog potresa i svakodnevno nakon njega! Svi koji smo ga poznavali znamo tko je on bio i koliko je volio vatrogastvo.<br/> Obitelji iskrena sućut, a tebi Davore neka je laka hrvatska gruda, poručilo je DVD Kustošija. </p>