Debakl desne struje: Gubitnici neće Škori, ostaju s HDZ-om...

HDZ je monolit, Andrej Plenković više se neće suočavati s primjedbama da je ‘odveo stranku lijevo’ pa čak i ‘ekstremno lijevo’. Dobio je odriješene ruke za koaliranje s kim mora, ako već ne može koalirati s onim s kim bi većina HDZ-ovaca htjela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nitko nije očekivao uvjerljivu pobjedu šefa stranke, posebnog zbog prvi puta primijenjenog načela jedan čovjek jedan glas, koje mu navodno nije išlo na ruku. Da se glasalo delegatski, vjerojatno bi - paradoksalno - prošao lošije... Na desnici procjenjuju da će Plenkovićeva pobjeda dati vjetar u leđa Škori, no zašto bi?

Ako je stožerna stranka hrvatske desnice, a to je da se ne zavaravamo HDZ, ovako otprašila Brkića, Kovača i Stiera, zašto bi podržala Škoru, Zekanovića i Ružu Tomašić? No i ako se to dogodi, Plenković je najavio da je sa Škorom moguća koalicija. S druge strane, upravo se oblikuje Stranka s imenom i prezimenom, koja - ako je suditi po sastavu sudionika - hvata jako široko, od ljevice (Orešković, Malešević) preko liberalnog centra (Josip Budimir) do desnice (Relković, Kovačić). Plenkovićev umjereni profil može biti pogodan za koaliranje s objema opcijama, kao i sa SDP-om, strankom koja može dobiti najviše glasova ali teško može iznjedriti uvjerljiva premijera, ako može ikakvog.

- Mi na desnici čekamo potop turističke sezone - kaže nam izvor blizak Škori - nakon kojega će ljudi biti ogorčeni. Oni će

srozati HDZ na 15 do 19 posto glasova. Tad će koalicija HDZ-SDP biti nezaobilazna, onda idu lokalni izbori, a mi iz nacionalne opcije spremni smo čekati iduće parlamentarne izbore - kaže naš sugovornik.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ipak najvažnija vijest je potop Brkića i Penave.

- Vaso je možda bio jak dok je bio s Karamarkom u timu, ali sada se pokazalo da su se o njemu stvarali mitovi kao vrhunskom operativcu na terenu - govori nam sugovornik blizak Plenkovićevoj ekipi, ne krijući sreću zbog spoznaje da je Milijan Brkić napokon razgolićen te da će uskoro biti marginaliziran. Većina HDZ-ovaca u nedjelju navečer, odmah nakon objave rezultata, bila je uvjerena da će veliki poraz Opcije za promjene najviše pogoditi Brkića te da je on najveći gubitnik ovih izbora, čak veći od Kovača. S druge strane, Brkić nije djelovao zabrinuto. Onako u prolazu novinarima je govorio da čovjek mora biti spreman prihvatiti i poraz te da su tako odlučili članovi HDZ-a a to se mora poštovati.

- Snaći će se on, ljudima je malo čudno da su baš svi iz Plenkovićeva tima pobijedili. Pa i njima je sigurno čudno. Ali, kako bilo HDZ-ovci su izabrali da žele Plenkovićev HDZ - rekao je sugovornik blizak Kovačevom timu. Gubitnici koji su u nedjelju čekali rezultate u hotelu Panorama ni sami nisu mogli vjerovati da su doživjeli takav debakl. Baš kao ni oni u Plenkovićevom stožeru koji su se najviše čudili i imali najviše suosjećanja za poraz Davora Ive Stiera.

- Pa on je najveći ideolog u HDZ-u. Jedino on može napisati onakav manifest. Drago mi je da su naši svi ušli, ali Stiera mi je žao. Ne znam što mu je to sve trebalo - kaže sugovornik iz Plenkovićeva kruga. Nakon objave rezultate činilo se da je HDZ dobio priliku se ujediniti. Čak su se mogli čuti i zaključci da je Kovač kandidaturom pomogao Plenkoviću da sa ujedinjenom strankom ide na parlamentarne izbore.

- Da Kovač nije bio izazivač, Plenković bi bio jedini kandidat, a oporba u stranci bi i dalje bušila. Zato je, kada se to malo drugačije pogleda, Kovač zapravo pomogao Plenkoviću. To će posebno pokazati u budućnosti - govori nam sugovornik iz HDZ-a.

Što se tiče Opcije za promjene oni, kako kažu, ne misle pretrčavati Škori te će ostati lojalni stranci.