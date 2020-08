Dečki se sparkirali i zaboravili na ručnu, auto skliznuo u more

Na Murteru u Betini su sparkirali auto i zaboravili dignuti ručnu. Dva dečka otišla su do gradilišta kada im je nakon nekoliko minuta auto krenuo unaprijed i završio u moru

<p>Na Murteru u naselju Betina auto marke Fiat Panda je skliznuo u more oko 14.30 sati u srijedu. Prema svemu sudeći, čini se da je vozač zaboravio dignuti ručnu u automobilu... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zaboravili dignuti ručnu u autu, pa im je skliznuo i završio u moru</strong></p><p>- Vidio sam kad su došli, sparkirali su se i otišli na gradilište pokraj. Nakon nekoliko minuta auto je krenuo unaprijed i završio u moru. Čuo sam da im je to službeni auto - ispričao nam je čitatelj. </p><p>Od trenutka kada je auto upao u more do kada su ga izvukli je prošlo nekih sat vremena. </p><p>Policija nije bila pozvana, a auto su izvukli uz pomoć kamiona koji je imao dizalicu. </p><p> </p>