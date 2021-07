Niz napada nakon 20. Povorke ponosa u Zagrebu pokazuje kako je borba LGBT zajednice daleko od gotove i kako smo daleko od tolerantnog društva. Strašno je i što se huligani ne boje, ni zakona ni policije, pred istom tom policijom napadaju druge, među kojima je i novinarka 24sata koja je radila svoj posao.

POGLEDAJTE VIDEO: Huligani napali i novinarku

'Kakva ti je to zastava pe*erčino?'

Najveći napad dogodio se nakon završetka programa Povorke na Ribnjaku, kada su se mladi spontano okupili kod zgrade Državnog arhiva. Skupina mladića grupi je oduzela LGBT zastavu koju su zapalili, a kasnije su nastavili udarati druge ljude koji su ih pokušali spriječiti da to rade.

Javio nam se mladić kojemu je oduzeta LGBT zastava te za 24sata odlučio detaljno prepričati što se dogodilo.

'Jedan me udario u prolazu'

- Nakon završetka programa Pridea na Ribnjaku, s društvom sam se uputio na kod zgrade Državnog arhiva.

- Kako su mi se poderale hlače na stražnjici, omotao sam se jedinim komadom tkanine koju sam imao sa sobom, a to je bila LGBT zastava. Nisam ni percipirao da bih možda zastavu pri dolasku kod Državnog arhiva trebao sakriti s obzirom da sam gotovo svaki vikend s društvom tamo te do sada nije bilo nikakvih incidenata niti diskriminacije na bilo kojoj osnovi - počinje priču.

- Na Arhiv smo došli s južne strane te smo krenuli prema sjevernoj strani. Kako smo prolazili, jedan dečko zaderao se: ‘Kakva ti je to zastava ped**čino?!’, na što sam ga ja samo pogledao i nastavio hodati do naše lokacije. Iza mene je hodala moja prijateljica koja mi je brzo prišla te rekla da maknem zastavu sa sebe jer je taj dečko, zajedno s ekipom počeo ići za nama. Zastavu sam odmah maknuo sa sebe i stavio ju metar do sebe na zidić u slučaju da su samo htjeli uzeti zastavu i otići. Do nas je došla grupa od četiri ili pet mladića obučenih u kratke majice i hlače crne boje, ošišanih na ćelavo. Uzeli su zastavu i u prolazu me jedan od njih udario. Otišli su do sredine trga i krenuli paliti zastavu - prepričava nam.

Najgore prošao dečko koji im je htio uzeti zastavu

- Najbliži ljudi njima su ih upozoravali da to ne rade i u tom trenutku je nastao kaos. Najgore je prošao momak koji im je htio oduzeti zastavu, a oni su ga udarili u glavu s nečim što se činilo kao dezodorans zbog čega mu je glava počela krvariti.

'Policija je bila tamo, a one su ih udarale'

- U tom trenutku sam bio izvan sebe i nisam popratio što se događa, no moji prijatelji te još neki stariji ljudi koji su bili bliže momcima koji su palili zastavu su nazvali policiju koja je brzo stigla - kaže.

No policiji je trebalo dugo da reagira.

- U tom trenutku počelo se skupljati sve više i više policije, a cijelo to vrijeme su djevojke tih homofobnih mladića udarale druge djevojke i ljude koji su to sve snimali. Cijelo to vrijeme policija je bila spora te nije reagirala na njihove udarce te pogrdne prozivke - kaže.

Kasnije je s policijom, zajedno s nekolicinom drugih ljudi izjavu dao u policijskoj postaji.

- Već sam nekoliko puta doživio nasilje iz mržnje, no policija ga nikada kao takvog nije okarakterizirala. Ovoga puta imaju dovoljno materijala i izjava svjedoka da ovo ne ostane samo kao remećenje javnog reda i mira već zaista nasilje iz mržnje prema LGBT populaciji, što ovo jest - zaključio je.