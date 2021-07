Djevojka, koja me je vrijeđala, zaletjela se i udarila me šakom u glavu ispred policije. Ja sam se branila, a okupljeni su nas razdvojili, tek tada je policija okružila huligane i čuvala ih do dolaska marice, govori novinarka 24sata Tea Paponja o napadu na nju na Marulićevu trgu u Zagrebu.

Napad na novinarku i još nekoliko ljudi zbio se nakon završetka Povorke ponosa oko 22.30 sati ispred Državnog arhiva gdje su se mladi spontano okupili, nevezano uz Pride. Naime, tada je skupina huligana okupljenima otela LGBT zastavu te su je zapalili.

- Stigla sam tamo oko 22.30 sati te primijetila policijska vozila i skupinu policajaca koji su stajali oko grupice mladića s kojima su bile i dvije djevojke. Čula sam od okupljenih da je ta skupina palila LGBT zastavu. Prišla sam policajcu i predstavila se kao novinarka te ga pitala što se dogodilo. Zamolio me da se udaljim. Nakon toga sam stala sa strane i fotografirala događaj. Ubrzo mi je prišao jedan od mladića u društvu djevojke i rekao “Zašto slikaš moju curu, k.......?” Odgovorila sam mu da sam novinarka i spomenula paljenje zastave. On je rekao da njegova djevojka nije palila zastavu, a ona me potom napala - kaže Paponja.

Prije toga stradao je mladić koji je istrgnuo LGBT zastavu iz ruku palitelja.

“Jedan od njih pogodio me nekim sprejom u glavu. Bilo je mnogo krvi. Situacija je bila loša no policija je napadače ipak privela”, rekao nam je ozlijeđeni mladić.

Osim napadača, u policiji su u ponoć završili i napadnuti svjedoci. Mladić kojem su razbili glavu u policijskoj postaji bio je do četiri sata. Kaže da su mu tamo pružili liječničku pomoć.

- U subotu oko 22.30 sati za vrijeme dok su se 32-godišnjakinja, 21-godišnjak i 22-godišnjak nalazili na Trgu Marka Marulića sa zastavom duginih boja, prišlo im je više nepoznatih počinitelja od kojih je jedan 22-godišnjaka udario šakom u lice, nakon čega su uzeli i zapalili zastavu. Potom je za sada nepoznata ženska osoba prišla njegovim prijateljima te ih oboje šakom udarila u lice. Napadnutima je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni. U službene prostorije privedeno je pet osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem, uhićene su i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje - rekli su nam jučer u PU zagrebačkoj.

Nakon krim istraživanja bit će poznato hoće li policija napadače prijaviti za napad iz mržnje, odnosno za prisilu prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa, što kolegica Paponja svakako jest, ili će ih samo prekršajno prijaviti. Prema Kaznenom zakonu, Zločin iz mržnje je kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako Zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje.

Kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa ili je u javnoj službi, u zakon je uvedeno početkom 2020. godine. Njime je predviđena kazna do tri godine zatvora za onoga tko bude proglašen krivim za ovu prisilu, a ako je žrtva u napadu ozlijeđena, propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Kazneno djelo uvršteno je u Zakon kako bi se moglo sankcionirati one koji nasrću na ljude dok rade svoj posao - poput vozača u javnom prijevozu, učitelja, socijalnih radnika, ali i novinara.

Prva takva prijava išla je protiv dvojice muškaraca koji su lani u travnju napali novinarku Dalmatinskog portala koja je pratila održavanje mise u crkvi u Splitu i nepridržavanja mjera koje je za suzbijanje širenja Covida-19 propisao nacionalni stožer. Novinarka Šušak Živković napadnuta je te joj je iz ruke izbijen mobitel, koji je razbijen, a napadnuta je i snimateljica N1 televizije. Jedna od svjedokinja paljenja LGBT zastave na Marulićevu trgu kaže kako su policajci stigli brzo nakon incidenta.

“I dok mi je jedan od policajaca rekao kako je po njemu mahanje tim zastavama isto kao da on odjene Dinamovu majicu i tako hoda po Splitu, njegove kolege postupale su visokoprofesionalno”, kaže svjedokinja koja je iskaz dala u policiji.

- Od policije očekujemo da, sukladno Kaznenom zakonu, sve ove napade obrađuje kao zločine iz mržnje motivirane spolnom orijentacijom, a ne kao prekršaje za remećenje javnog reda i mira. Ovo je prvi puta od 2011. godine da svjedočimo nasilju uoči ili nakon Povorke ponosa. Nasilje protiv LGBTIQ osoba na ulicama Zagreba i ostalih gradova, napose Rijeke, ponovo postaje ozbiljan problem za naše društvo - ističu iz Zagreb Pridea koji je organizirao Povorku ponosa.

Ukazuju da jučerašnji incident na Marulićevu trgu nije bio jedini napad iz mržnje.

- Nakon Povorke, mlada lezbijka napadnuta je u Novom Zagrebu i to od strane četiri muškarca koji su uočili da ima zastavu duginih boja. Nakon što su joj istrgnuli zastavu, udarili su je, bacili na pod i onda kukavički pobjegli. U poslijepodnevnim satima na Srednjacima dvije su lezbijke izvrijeđane i pljunute. Prema našim informacijama, izravno iz LGBTIQ zajednice, od strane samih oštećenih osoba, bilo je još neprijavljenih incidenata, prijetnji, zastrašivanja i vulgarnih ispada - kažu u Zagreb Prideu.

O incidentima koje spominju izvijestila je i zagrebačka policija koja provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta počinitelja.

- Jučerašnjim udarcima, poniženjima i paležu, doprinijele su i nedavne izjave zastupnika Nikole Grmoje i Bože Petrova, koji su u svojim istupima širili netrpeljivost, homofobiju, poticali podjele i mržnju - smatraju u Zagreb Prideu.