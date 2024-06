'Dečko me je brutalno tukao satima. Mislila sam da umirem. Gola sam pobjegla iz te sobe...'

Onesvijestila sam se. Mislila sam da umirem. Ne znam koliko je vremena prošlo, ali u idućem trenutku probudila sam se u podnožju kreveta, gola i licem prema dolje. On je šetao okolo po sobi i ponavljao "Zašto više ne umreš, kopile jedno". Potrgao je svu odjeću s mene. Šutjela sam kako ne bi primijetio da sam budna. Kad je on otišao u kupaonicu samo sam počela bježati, započinje svoju šokantnu ispovijest brazilska manekenka i influencerica Janaina Prazeres (35).

Janaine nakon brutalnog napada | Foto: INSTAGRAM

Janaina, koju je prije nekoliko godina norveški Playboy proglasio "savršenom ženom", bila je s dečkom Kalelom dos Santos Diasom na putovanje u Parizu kad je došlo do brutalnog napada. Zajedno su bili četiri godine.

Foto: Instagram

Kako je ispričala Prazeres za brazilski G1, na putovanje je odlučila povesti dečka kako bi ga maknula od droga s kojima je imao problema. Nadala se kako će u Francuskoj sve biti idealno, kako će on zaboraviti na svoj stari problematični život...

Spašavala ga od svijeta droge

- Kazao mi je da mu treba pomoć, da se treba maknuti iz Sao Paola, od tog društva i droga. Mislila sam da mu mogu pomoći - kazala je.

Foto: Instagram

Gadno se prevarila.

Sve je počelo kad je tog popodnevna u hotelskoj sobi Kalel počeo udarati sebe šakom u glavu. Ona ga je pokušala spriječiti, zadržati ga da se ne ozljedi, što ga je dodatno razljutilo.

Sad je ona postala njegova meta.

- Rekao mi je da je ovo dan kad ću umrijeti. Da se vidimo u drugoj dimenziji - priča šokirana manekenka.

Foto: Instagram

Premlaćivanje je trajalo satima. Svaki put kad bi se 'probudila' iz nesvijesti započeo je novi brutalni napad. Htio ju je dokrajčiti. Više puta ju je gušio.

Foto: Instagram

'Bježala sam gola'

Nakon nekoliko sati ona je, kad je vidjela da joj nasilni partner odlazi u kupaonu, krenula u bijeg.

- Nisam znala hoću li imati vremena... Morala sam otići bez odjeće na sebi, bila sam u strahu. Trčala sam kroz hodnike hotela i napokon došla do recepcije. Jedan od radnik me pokrio i sakrio u hotelsku kuhinju. Kad je Kalel shvatio da me nema bacio se u potragu, ali dao se u bijeg kad mu je pristupilo osoblje hotela - priča Brazilka.

Policija je uhitila nasilnog Kalela i istraga je u tijeku.