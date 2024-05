Strava na Kvarneru: Par zatočio curu, silio je na prostituciju i tukao. Dobili smiješnu kaznu!

Općinski sud na Kvarneru presudio je 10. travnja 2024. bračnom paru A.B.D. (45) i B.D. (40) da je kriv jer su 2016. zatočili djevojku u svom stanu i tjerali je na prostituciju. Kako piše u presudi, oni su od 9. studenog do 11. prosinca 2016. vrbovali djevojku za pružanje spolnih usluga u stanu. Objavili su oglas 'Carla, 19 godina, opis: Grudi 6, sramežljiva i napaljena bucka, ispunjava sve vaše želje i vašu maštu pretvara u stvarnost, u svom domu. Diskrecija zajamčena od 0-24' te ostavili kontakt broj.

A.B.D. je putem mobitela dogovarala pružanje spolnih usluga za pola sata po cijeni od 500 kuna te za sat vremena po cijeni od 800 kuna. Nakon što je djevojka odbila pružati spolne usluge govorili su joj da se time mora baviti barem još mjesec dana dok im ne plati dug, da će doći po nju kući ukoliko ne želi sama doći, prijetili joj da će ju istući, da je prate njihovi prijatelji, da će je ukoliko ih prijavi policiji naći i mučiti. Govorili su joj i da ako završi u zatvoru - neće izaći živa, da će ju naći i ako ode u Australiju te da ju neće samo ubiti već i mučiti jer ako je ubiju da će to za nju biti vrlo lako. Prijetili su joj i da će ubiti njenu majku govoreći joj da će biti kod njih dok ne otplati dug od 500 eura. B.D. joj je uputio riječi: 'Kako ne želiš p*** ti materina, ja sam za tebe platio oglas za tri mjeseca 500 eura, ako treba ti ćeš biti ovdje dok nam ne otplatiš svoj dug!'. A.B.D je napisala raspored kada i u koje vrijeme djevojka mora svaki dan dolaziti u navedeni stan tako da je od ponedjeljka do srijede dolazila najkasnije u 07:30 sati te ostajala do dva sata ujutro.

Četvrtkom, petkom i subotom nije smjela odlaziti svojoj kući dok bi nedjeljom mogla otići kući tek oko ponoći ili oko dva sata ujutro. Sprječavali su je da ode od njih na način da je B.D. zaključavao vrata stana i držao ključ kod sebe ograničavajući djevojci slobodu kretanja te joj rekao da posjeduje pištolj te da će ju ako treba ugušiti golim rukama. Šamarali su je i optuživali ukoliko netko od klijenata ne bi došao. Kako piše u presudi, vrijeđali su je i ponižavali govoreći joj da je kurva i drolja, tjerajući je da nosi donje rublje i provokativnu odjeću koju joj je kupovala A.B.D. te ju neprestano neosnovano optuživali da ih vara i da sebi uzima novac i da sama s klijentom dogovora pružanje usluga, zbog čega su joj stalno govorili da im je dužna novac.

Cijelo vrijeme su boravili u susjednoj sobi za vrijeme dok je djevojka pružala seksualne usluge. Ponašanjem su kod nje izazvali strah za njezin život zbog kojeg je bila prisiljena pružati spolne usluge i novac za pružene usluge predavati njima.

Sve se to odvijalo do 11. prosinca 2016. kada je B.D. nezadovoljan time što taj dan nije došao niti jedan klijent, u namjeri izazivanja straha za njezin život prišao djevojci, rukama ju obuhvatio za vrat, čvrsto stisnuo i počeo gušiti govoreći joj: 'Ubit ću te, kunem se, ubit ću te', te ju je nakon nekoliko sekundi odgurnuo od sebe. Djevojka je bila prepadnuta te je osjetila strah za vlastiti život i sigurnost, a potom uspjela pobjeći te zatražiti pomoć policije. Par je u navedenom razdoblju ostvario dobit u iznosu od 76.700,00 kuna. (10.179,84 eura). Dakle, partneri su krivi jer su djevojku radi zarade silom i prijetnjom prisilili na pružanje seksualnih usluga, protupravno joj oduzeli slobodu s ciljem da ju prisile što da učini i ozbiljno joj prijetili da će ju usmrtiti.

Odluka suda

Okrivljenica A.B.D. i okrivljenik B.D. počinili su kazneno djelo protiv spolne slobode - prostitucijom iz članka 157. stavka 2. KZ/11, djelo protiv osobne slobode - protupravnim oduzimanjem slobode iz članka 136. stavak 2. KZ/11 te okrivljenik i kazneno djelo protiv osobne slobode - prijetnjom iz članka 139. stavak 2. KZ/11. Okrivljenicu su osudili na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i sedam mjeseci. Izriče joj se djelomična uvjetna osuda na način da se neuvjetovani dio kazne u trajanju od 10 mjeseci ima izvršiti, a uvjetovani dio kazne u trajanju od devet mjeseci neće se izvršiti ako okrivljenica u vremenu provjeravanja od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Okrivljenika su osudili na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i devet mjeseci. I njemu se izriče djelomična uvjetna osuda na način da se neuvjetovani dio kazne u trajanju od 10 mjeseci ima izvršiti, a uvjetovani dio kazne u trajanju od jedanaest mjeseci neće se izvršiti ako okrivljenik u vremenu provjeravanja od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Zarađenih 10.179,84 eura postaje imovina Republike Hrvatske.

Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj: Kž-1116/2018-12 od 19. ožujka 2019. prihvaćene su žalbe okrivljenika, te je ukinuta prvostupanjska presuda i predmet vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Par je priznao krivnju

U ponovljenom postupku pozvana da se očituje, okrivljenica A.B.D. izjavila je da se smatra krivom u odnosu na kaznena djela koja su joj optužnicom stavljena na teret u cijelosti, a u svojoj obrani iskazala je da priznaje da je počinila navedena kaznena djela u vrijeme, na mjestu i na način kako joj je to stavljeno na teret optužnicom. Izrazila je kajanje zbog svega navedenog, te je obećala da više neće činiti takva ili slična kaznena djela, a pogotovo iz razloga što je u to vrijeme bila učestalo pod utjecajem droga i alkohola, iako zna da je to ne može opravdati za ono što je učinila. U međuvremenu je boravila u komuni pod nazivom Papa Giovanni XXIII., te se, kako kaže, u potpunosti izliječila ovisnosti o drogi.

Okrivljenik B.D. izjavio je da se smatra krivim u odnosu na kaznena djela koja su mu optužnicom stavljena na teret u cijelosti, a u svojoj obrani iskazao je da priznaje da je počinio navedena kaznena djela u vrijeme, na mjestu i na način kako mu je to stavljeno na teret optužnicom. Izrazio je kajanje zbog svega navedenog, te je obećao da više neće činiti takva ili slična kaznena djela, navodeći da je u to vrijeme pio i konzumirao tablete, što mu je pomutilo razum, pa obzirom da više ne konzumira ništa od navedenog, poglavito alkohol, sasvim je druga osoba, a skrbi i o svojim bolesnim roditeljima.

Na sudu su svjedočili brojni svjedoci.

Protiv ove presude dopuštena im je žalba u roku 15 dana od dana ovjerenog primitka. O žalbi odlučuje viši sud.