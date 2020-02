Deda se ne da: Nikad se nisam potukao, ali ovog sam opalio

Nikad se u životu nisam potukao, ovo mi je prvi put, rekao je Trevor Weston (77), hrabri djed čiju je snimku junaštva podijelila i velška policija.

Lak plijen? Aha, malo sutra

Trevor je bivši vozač autobusa, a svako jutro se budi u 4.

Tako je bilo i tog ponedjeljka kad je krenuo na bankomat po novce.

- Radio sam s busevima 37 godina, navikao sam se rano dizati. Trebao sam novac da bih kupio novine pa sam otišao do centra, jer ovi meni bliži bankomati naplaćuju proviziju - ispričao je umirovljenik za Wales Online.

Došao je na parkiralište, vani je još bio mrak. Lak plijen, pomislio je drski razbojnik, dok je 77-godišnji umirovljenik hodao prema bankomatu. Pljačkaš je izvadio i nož i zaprijetio Trevoru. Ali vrlo je brzo shvatio da to neće ići baš tako lako.

'Dobro da video nema zvuka, što sam sve izgovorio...'

Trevor je stao u gard i jednom rukom natjerao razbojnika u bijeg. Nedavno je slomio rame pa je mogao koristiti samo ljevicu. Iako se nikad prije nije potukao, s nekoliko udaraca iz razbojnika je izbio svaku nadu da će otići s novcem.

U jednom trenutku je, dok je stajao u gardu, pozivao razbojnika.

Ovaj je shvatio da je vrag odnio šalu pa je pobjegao.

- Inače tamo ima dosta ljudi, ali tog jutra nije bilo nikoga. Podigao sam 20 funti kad me taj tip dočekao. Zgrabio me i rekao: 'Daj mi novac ili ću te izbosti!' Nikad se nisam potukao, a imao sam godinama posla s nasilnicima dok sam vozio autobus. Kad bi ušao netko tko je nasilan ili pijan ili ne bi htio platiti, rekao bih mu: 'Ajde, prijatelju, sjedi'. Nije bilo vrijedno sukoba. Kad mi je ovaj nasilnik rekao da mu dam novac, pitao sam ga: 'Što?! Hoćeš novac, evo ti ovo', a onda sam digao ruke u gard. Morao sam ga opaliti. Sva sreća da u videu nema zvuka, što sam sve izgovorio, haha...

Nije odmah zvao policiju

- Pogodio sam ga nekoliko puta, izgledao je dosta iznenađeno. Nije mogao vjerovati što radim. Da budem iskren, nisam ni ja. Kad sam ga riješio, otišao sam doma i odvezao sina na posao. Policiju sam nazvao tek oko 10 sati. I tek sam kasnije shvatio da je razbojnik držao olovku, a ne nož. Policajci su mi došli doma i pokazali video.

- Rekli su mi da me mogao ozlijediti jer mi je olovku držao blizu vrata. Nisam bio ni svjestan, bila je to prava navala adrenalina. Dobio sam jako puno poruka, spominju me i na Twitteru i Facebooku, ali te stvari sam prepustio unuci - rekao je hrabri djed.