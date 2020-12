Ljubav ne poznaje granice, ne poznaje pandemiju, a u ovom slučaju ni putovnicu, barem što se tiče četverogodišnjeg mješanca Đekija, koji dva tri, puta tjedno iz Slovenije dolazi u Hrvatsku tražiti “cure”.

Vlasnik o njemu smo pisali prije dvije godine kako gotovo svakog dana oko podne “poludi” i želi ići u Hrvatsku. Vlasnik Toše Jovanov (24) i sestra Ivana Jovanova (28), koja ga trenutačno i čuva, kažu da prekogranična ljubav između Đekija i cura u Hrvatskoj traje i dalje. Više od dvije godine. Đeki je inače mješanac pekinezera i ima četiri godine, a vlasnici su ga donijeli iz Makedonije. Kad je postao dvogodišnji “tinejdžer”, počeo je odlaziti preko granice u potrazi za ljubavi. Obitelj inače živi uz granicu na Plovaniji, na slovenskoj strani.

“Đekija znaju policajci na granici i vesele se kad god prelazi obje granice. Sad se ipak malo ‘primirio’ pa u ovo doba pandemije korona virusom odlazi malo rjeđe nego prijašnjih godina, ali i dalje ne odustaje. Poseban je i stvarno je čvrst kad je u pitanju ljubav. Samo hrvatske cure i druženja dolaze u obzir”, rekla je Ivana.

Kad se zaputi u Lijepu Našu, ostaje dva-tri sata i zadovoljno se potom vrati na slovensku stranu.

“To je čista ljubav. Ne poznaje granice, bolesti, ograničenja... On jednostavno voli i mi ga puštamo. Ne ide predaleko, to smo uspjeli doznati. Tek kilometar-dva uđe u Hrvatsku, a koga tamo voli, ne znamo. Nismo ga pratili”, rekla je Ivana. Inače, Đeki voli ljude, a iako malen rastom, karakteran je pas koji uporno laje kad se netko približava njegovu dvorištu. “On spava u kući, a preko dana voli biti vani. Voli biti u centru pažnje, obožava maženje i kad mu se netko obrati. Kad prelazi obje granice, nitko ga ne pita putovnicu”, smije se vlasnica.

Pitali smo je ima li možda informaciju o Đekijevim potomcima u Hrvatskoj?

- Čuli smo da s hrvatske strane ima nekoliko pasa sličnih našem Đekiju, ali ne možemo biti sigurni. To je između njega i cura, na kraju je kroz smijeh rekla Ivana.

Đeki je zbog stalnog “bježanja” preko granice u dobroj formi, a za to je zaslužno i trčanje s vlasnicima.

“Đeki obožava trčanje i često odradi trening sa mnom i po nekoliko kilometara. Zna trčati i po osam kilometara i to mu ne predstavlja problem. Naravno, uz to je potrebna adekvatna, proteinska prehrana, a kad vidim da se umorio, odmah stanemo. Kad god me vidi da se spremam za trening, odmah počne skakati, cviljeti i radosno mahati repom u nadi da ću i njega povesti. Tad smo shvatili da baš voli treninge, iako je rastom mali”, rekao je Toše, koji je trenutačno u inozemstvu, pa je brigu i paženje Đekija, da se previše “ne zaljubi”, preuzela Ivana.

On je za njih više od ljubimca, priznaju oboje. Pravi član obitelji. Karakterni mješanac od desetak kilograma koji je toliko uporan u bježanju u Hrvatsku da su se jednostavno svi morali s tim pomiriti.

“Zna mali ‘prgavac’ točno kad mu je najzgodnije zbrisati. To većinom čini kad nikoga od nas nema kod kuće i kad satima može pohoditi hrvatska dvorišta sa psima. Njega zanimaju sve ‘cure’. Nije bitno što je mali rastom, taj skače i na veće od sebe te pokušava na sebe privući pozornost i pokazati da je Alfa mužjak”, rekla je Ivana.

Kad se Đeki vrati kući s višesatnog lutanja, pojede hranu iz zdjelice i odmah zaspi. “Mudar je. Zna da nije smio otići, pa se počne umiljavati. To je jedan Makedonac koji živi u Sloveniji, a srce mu je u Hrvatskoj”, rekli su na kraju vlasnici.