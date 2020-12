Ovaj 28-godišnjak odlučio se na neobičan način iskazati ljubav prema svojoj djevojci. Unajmio je jet-ski i pokušao stići do otoka Man na kojem živi njegova djevojka, prenosi New York Post.

Dale McLaughlan odlučio je unajmiti jet ski iako ga nikada nije vozio i ne zna upravljati njime. No, to nije jedina stvar o kojoj nije vodio računa. Dale, uz to što ne zna upravljati jet ski-jem, ne zna ni plivati.

No, mladić se usprkos svim okolnostima, odlučio uputiti na putovanje kako bi vidio svoju djevojku koja živi na otoku Man. Naime, zbog mjera uzrokovanih korona virusom, par se nije uspio vidjeti dugo vremena, što je potakanulo mladića na ovaj čin.

Njegovo putovanje nije prošlo kako je planirao te je na pola puta ostao bez goriva. Kako prenosi policija, mladić je mislio da će mu razina goriva u rezervoaru biti dovoljna jer je zaključio da će put trajati najduže 40 minuta.

Kako bi stvar bila gora, mladić je uhićen zbog kršenja mjera koje su u opticaju zbog pandemije korona virusa.

Iako je njegov pothvat završio neslavno, velik broj ljudi podržava njegov čin.

- Ovaj momak zaslužuje medalju, a ne zatvor - napisao je jedan Daleov fan.

McLaughlanov odvjetnik pokušao je opravdati mladićev čin govoreći kako se mladić nije mogao nositi s depresijom koju je uzrokovala odvojenost od njegove partnerice.