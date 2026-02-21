Demokrat s Biblijom u ruci. James Talarico je nova američka politička zvijezda

U duboko podijeljenom političkom krajoliku Sjedinjenih Američkih Država, gdje se linije između stranaka čine čvršćima nego ikad, pojava Jamesa Talarica djeluje gotovo kao anomalija. On je mladi, progresivni demokrat iz Teksasa, države koja je desetljećima bastion republikanaca. No, ono što ga čini doista jedinstvenim jest činjenica da je zaređeni prezbiterijanski svećenik koji svoju političku borbu vodi s jednakim žarom iz Evanđelja kao i iz stranačkog programa. S 36 godina, nakon nekoliko mandata u teksaškom parlamentu, Talarico se upustio u najveći izazov dosad: utrku za američki Senat, nadajući se da će postati prvi demokrat koji je pobijedio na državnim izborima u Teksasu nakon 1994. godine.

Od učionice do politike

Prije nego što je postao političar, James Talarico bio je učitelj. Nakon što je diplomirao politologiju na Sveučilištu u Teksasu i magistrirao obrazovnu politiku na Harvardu, pridružio se organizaciji "Teach For America" i predavao engleski jezik učenicima šestog razreda u siromašnoj četvrti San Antonija. Iskustvo iz učionice, gdje je svjedočio kako 45 učenika dijeli premalo stolova jer je država Teksas upravo srezala pet milijardi dolara iz proračuna za obrazovanje, probudilo je u njemu bijes.

Foto: Wikimedia Commons

​- To me razljutilo i odlučio sam nešto poduzeti - rekao je kasnije.

Ta ljutnja, koju opisuje kao moralnu, a ne stranačku, gurnula ga je izravno u politiku. S 28 godina kandidirao se za Zastupnički dom Teksasa i pobijedio, preotevši republikancima njihovu izbornu jedinicu u predgrađu Austina i postavši najmlađi zastupnik u teksaškom parlamentu.

Vjera kao temelj

Talarico je odrastao u progresivnoj crkvenoj zajednici, a djed mu je bio baptistički propovjednik. Vjera je, kako kaže, razlog zbog kojeg se bavi javnom službom. Njegov pristup u potpunosti odudara od slike religioznih konzervativaca. Umjesto da koristi vjeru za nametanje društvenih zabrana, on je koristi kao oružje protiv onoga što naziva "kršćanskim nacionalizmom" - pokretom koji, prema njemu, "obožava moć umjesto Krista".

Njegovi nastupi u parlamentu postali su viralni. Tijekom rasprave o zakonu koji bi nalagao postavljanje Deset zapovijedi u svaku javnu školu, Talarico je sponzorici zakona, također "pobožnoj kršćanki", održao lekciju iz teologije.

​- Ovaj zakon nije samo neustavan i neamerički, on je i duboko nekršćanski. On je idolopoklonički, isključiv i arogantan, a te tri stvari su, prema mojem čitanju Evanđelja, dijametralno suprotne Isusovom učenju - poručio joj je, citirajući Matejevo evanđelje.

Za njega je politika samo praktična primjena temeljne kršćanske zapovijedi.

​- Isus nam je dao dvije zapovijedi: ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Ova druga je javna stvar. Politika je samo druga riječ za to kako se odnosimo prema svojim susjedima - često ponavlja.

Osobna bitka kao zakonodavni uspjeh

Talaricova politika nije samo retorička. Tijekom svoje prve kampanje 2018. godine, u kojoj je pješačio cijelom dužinom svog okruga, kolabirao je i završio u bolnici. Dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 1, a prvi mjesečni račun za inzulin iznosio je šokantnih 684 dolara. To osobno iskustvo pretočio je u zakonodavnu inicijativu. Ubrzo je progurao zakon koji je ograničio cijenu participacije za inzulin na 25 dolara mjesečno, a guverner Teksasa ga je potpisao. Također je autor "Zakona Javiera Amblera", koji zabranjuje policijskim agencijama ugovore s reality TV emisijama nakon što je crnac Javier Ambler preminuo tijekom uhićenja koje je snimala ekipa emisije "Live PD".

Utrka koja testira granice

Njegova kandidatura za Senat, objavljena u rujnu 2025., privukla je nacionalnu pozornost. Nastupi u popularnim podcastima poput onog Joea Rogana i intervjui za vodeće medije pretvorili su ga u zvijezdu u usponu. Njegov profil dodatno je porastao u veljači 2026., kada je voditelj Stephen Colbert objavio da je njegova televizijska kuća CBS, pod pritiskom Trumpove administracije, otkazala zakazani intervju s Talaricom. Colbert je, prkoseći zabrani, ipak intervjuirao Talarica i objavio snimku na YouTubeu, gdje je u dva dana prikupila više od sedam milijuna pregleda. Talaricova poruka je jednostavna, ali u današnjem Teksasu radikalna: vjera i progresivna politika ne samo da mogu ići zajedno, već su neraskidivo povezane. Njegova kampanja bit će konačni test može li takav pristup prekinuti tridesetogodišnji post demokrata i ponuditi novu nadu ne samo Teksasu, već i podijeljenoj Americi.