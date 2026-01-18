Obavijesti

Vođa demokrata u Senatu: 'Blokirat ćemo Trumpove carine za europske saveznike'

Chuck Schumer, vođa demokrata u američkom Senatu, kazao je kasno u subotu da će blokirati uvođenje carina kojima je predsjednik Donald Trump zaprijetio europskim saveznicima zbog spora o Grenlandu.

"Nepromišljene carine Donalda Trumpa su već povisile cijene i naškodile našem gospodarstvu, a sada samo pogoršava stvari", kazao je Schumer u priopćenju objavljenom u subotu.

"Nevjerojatno je da želi povećati glupost uvođenjem carinama našim najbližim saveznicima zbog svoje donkihotovske misije da preuzme Grenland", rekao je. 

"Demokrati u Senatu će predstaviti zakon kojim će se blokirati te carine prije nego što nanesu dodatnu štetu američkom gospodarstvu i našim saveznicima u Europi".

Trump je ranije najavio da će Sjedinjene Američke Države uvesti 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social rekao da će se carine odnositi na svu robu uvezenu u SAD iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske. Kazao je da će ih povisiti na 25 posto od 1. lipnja ako se ne postigne dogovor kojim će SAD kupiti Grenland.

Trumpova prijetnja carinama je naišla na protivljenje i drugdje u američkom Kongresu.

Dvoje supredsjedatelja senatske Promatračke skupine za NATO, demokratkinja Jeanne Shaheen i republikanac Thom Tillis, upozorili su da bi od takve retorike koristi mogli imati protivnici poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga "koji žele vidjeti podijeljen NATO".

"U vrijeme kada su mnogi Amerikanci već zabrinuti zbog troškova života, ove carine bi povećale cijene i za obitelji i za poduzeća", kazali su u zajedničkom priopćenju, pozivajući administraciju da "isključi prijetnje i uključi diplomaciju".

Američki predsjednik je u više navrata rekao da Washington želi preuzeti kontrolu nad Grenlandom, čemu se europski partneri u NATO-u strogo protive.

Grenland je uglavnom autonoman te je dio teritorija Danske, članice NATO-a.

