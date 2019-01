Demokratski manevar: Izbjeći plaćanje zida i ugasiti blokadu

Demokrati u Zastupničkom domu američkog Kongresa planiraju u četvrtak glasati o proračunu u nastojanju da okončaju desetodnevnu djelomičnu blokadu financiranja vlade, a istodobno izbjeći odobriti 5 milijarda dolara koje predsjednik Donald Trump traži za financiranje gradnje zida uz granicu s Meksikom.

Blokada rada američke vlade počela je pošto je Trump odbio plan financiranja koji su dogovorili demokratski i republikanski senatori jer nije uključivao sredstva potrebna za izgradnju zida kojim predsjednik, prema izbornom obećanju, želi Sjedinjene Države obraniti od najezde južnoameričkih migranata.

Foto: Joshua Roberts

Sredinom studenoga demokrati su osvojili 36 mjesta više od republikanaca koji su do tih izbora na polovici Trumpova mandata imali većinu u Zastupničkom domu, a službeno ga preuzimaju 3. siječnja.

Za taj dan predviđeno je glasanje o zakonskom paketu u dva dijela koji su dostavljeni zastupnicima u ponedjeljak.

Na Twitteru se u ponedjeljak oglasio i predsjednik porukom "Demokrati će vjerojatno predstaviti prijedlog zakona, zgodnog kao i obično, koji ne do donosi NIŠTA za sigurnost granice, za Zid", napisao je Trump na Twitteru i ponovio da želi "čvrsti zid".

The Democrats will probably submit a Bill, being cute as always, which gives everything away but gives NOTHING to Border Security, namely the Wall. You see, without the Wall there can be no Border Security - the Tech “stuff” is just, by comparison, meaningless bells & whistles...

...Remember this. Throughout the ages some things NEVER get better and NEVER change. You have Walls and you have Wheels. It was ALWAYS that way and it will ALWAYS be that way! Please explain to the Democrats that there can NEVER be a replacement for a good old fashioned WALL!