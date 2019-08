Demolirali pekarnicu u Sinju, uprljali su i hrvatsku zastavu

Petoricu mladića sinjska će policija voziti na Prekršajni sud nakon što su ih priveli zbog demoliranja pekarnice u Ulici bana Jelačića. U nju su ušli u ponedjeljak, na samom kraju obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, oko 23.30 sati.

Kako pokazuje snimka s nadzorne kamere poprilično su se potrudili zaprljati sve površine u poslovnici, od stakla, poda i zidova ali i obješene hrvatske zastave.

Kako piše portal Dalmacija News, za sve su krive lepinje koje im vlasnik, tijekom odigravanja humanitarnog malonogometnog turnira, nije želio prodati jer su bili iz susjednog mjesta. Vlasnik tijekom srijede nije bio dostupan za komentar.

S obzirom na to da nitko od pet mladića tijekom vandaliziranja pekarnice nije bio maskiran, policajci su ih brzo identificirali. Svi su prijavljeni za kršenje zakona o javnom redu i miru te i prijeti od 200 do 1300 kuna kazne. No, kriminalistička obrada protiv dvojice još traje jer istražitelji sumnjaju da su povrijedili ugled Republike Hrvatske prljajući zastavu. Za to im prijeti do godine dana zatvora.