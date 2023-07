Đerek: Galešić je ključna figura grada Splita, ne Puljak; Galešić: Tužit ću Đerek za klevetu...

Savjetnik za odnose s javnošću splitskog gradonačelnika Jurica Galešić opovrgnuo je u subotu optužbe pročelnice za gradsku imovinu Maje Đerek da je on ključna figura u Splitu i najavio tužbu za klevetu.

"Nisam mislio da ću ikad u životu nekoga tužiti sudu, ali čini se da će se i to dogoditi", objavio je Galešić reagirajući na ranije priopćenje Đerek.

Đerek, za koju je splitski gradonačelnik Puljak objavioda je suspendirana jer je "napravila udar na instituciju gradonačelnika", ustvrdila je kako je Galešić, a ne Puljak,"ključna figura Splita".

Galešić je uzvratio kako on ne vodi Grad Split već je kao medijski profesionalac angažiran od stranke Centar za savjetovanje u odnosima s javnošću. U svom priopćenju Đerek je iznijela niz šokantnih besmislica i laži koje je lako demantirati materijalnim dokazima, naveo je..

Istaknuo je da nikada nije surađivao sa HDZ-om napominjući kako je to "najnevjerojatnija konstrukcija Đerek", a da je sa Silvanom Hreljom i Hrvatskom strankom umirovljenika završio suradnju prije tri godine, prije nego je Hrelja donio odluku o podržavanju HDZ-a. Galešić također niječe da je ikad Đerek rekao da će je medijski diskreditirati.

"Nikad si nismo uputili niti jednu ružnu riječ do danas, zbog ove njene tvrdnje bit ću prisiljen tužiti Maju Đerek za klevetu", najavio je Galešić.

Dodao je i kako ne zna o kakvom dopisu Đerek govori kada kaže da je razlog svemu što je "pisanim putem obavijestila nadređene o zatečenom zakonitom kaosu i kako se ne poduzimaju mjere da se isprave stvari".

Galešić je pojasnio da gradonačelniku Splita pomaže oblikovati političke porukei politički ga savjetuje. "Ja ga i dan danas savjetujem kao političara, jer on ni jedne sekunde nije samozvani gradonačelnik, nego u isto vrijeme i političar. Pa ja sam dao intervju da sam mu savjetnik kao političaru, za to sam plaćen i na to sam obvezan ugovorom", napisao je u priopćenju.