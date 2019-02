Deseci ljudi umrli od trovanja alkoholom, broj žrtava raste

Najmanje je 89 ljudi umrlo jer su pili otrovni alkohol kućne radinosti na sjeveroistoku indijske države Assam, a oko 200 drugih je hospitalizirano, rekao je vladin dužnosnik u subotu.

Dva tjedna prije toga više od 100 ljudi umrlo je na sjeveru Indije jer su pili toksični alkohol.

- Svakih 10 minuta dobivamo izvješća o žrtvama s različitih mjesta. Dosad je oko 200 ljudi u bolnicama, a mnogi od njih su kritično - rekao je asamski ministar zdravlja Biswa Sarma za Reuters u telefonskom razgovoru.

