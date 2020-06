Deset zaraženih časnih sestara u Đakovu: Zatvorili i dječji vrtić

Sestra iz Dječjeg vrtića nam tvrdi da kod njih nitko nema koronu nego se pojavila sumnja na višem nivou pa čekaju potvrdu epidemiologa te su iz predostrožnosti zatvorili vrtić...

<p>Deset časnih sestara iz samostana Milosrdnih sestara Svetog Križa u Đakovu pozitivno je na Covid_19. Otkriveno je to u nedjelju popodne kada su tri sestre dobile temperaturu i odmah se javile svojoj doktorici te epidemiološkoj službi. Od 12 testiranih sestara, pozitivne nalaze dobilo je njih 10.</p><p>U tom velikom samostanu u Đakovu inače živi 180 sestara od kojih velika većina ima svoje svakodnevne obveze koje uključuju rad s javnosti. Upravo stoga iz preventivnih je razloga zatvoren i Dječji vrtić Sunčev sjaj Nazaret koji pohađa 95 djece po Montessori programu.</p><p>- Obavijestili smo sve roditelje o pojavi virusa u samostanu i zamolili ih da ne dovode djecu u vrtić dok ne vidimo daljnji razvoj situacije. Nitko od sestara u vrtiću nije pozitivan na virus, niti itko od djece. Odlučili smo ga privremeno zatvoriti isključivo iz preventivnih razloga. Sve je prijavljeno nadležnim službama. Sve se sestre drže mjera i razloga za paniku nema - rekla je sestra <strong>Rahela Lacković</strong>, ravnateljica dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret iz Đakova.</p><p>Zatvorena je i samostanska crkva u kojoj se mise nisu održavale od početka pandemije Covida.</p><p>- U crkvi nije bilo misa od početka pojave pandemije. Bila je zatvorena. Otvorili smo je prošli tjedan i tada smo imali jednu misu zadušnicu na otvorenom. Također smo imali i jedno okupljanje za sestre i mali broj uzvanika kada smo imali proslavu doživotnih zavijeta. Da li je na nekom od ta dva okupljanja došlo do zaraze, ne znamo - kaže nam poglavarica sestra <strong>Valerija Široki.</strong></p><p>Informaciju o koroni u samostanu potvrdio je i Krunoslav Capak.</p><p>- Radi se o tome da su dvije časne bile u inozemstvu, zaraženo ih je 10 u ovom trenutku. Epidemiolozi su na terenu, snimit će situaciju. Potrebna je brza i hitna obrada da se svi koji su bili u kontaktu stave u samoizolaciju - rekao je Capak za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520228/Capak-za-N1-U-Djakovu-potrebna-hitna-reakcija-tamo-dnevno-dolazi-300-ljudi.html" target="_blank">N1.</a></p><p>Samostan je zatvorio i svoj centar Amadea za psihosocijalne potrebe u kojemu su također pružali pomoć ljudima koji im se obrate.</p><p>- Također će biti zatvoren i Centar Amadea da drugi ne budu izloženi jer i same ne znamo na koji način je došlo do kontakta sa Covidom 19, ali, evo, imali smo možda neke susrete u kojima je iz nekih razloga očito došlo do zaraze. Sestre su bile svjesne i od prvih dana bile smo jako u tim mjerama, baš da se pridržavamo sve i sada končano smo mislile bit će sve u redu i krenut ćemo u ljeto, međutim, ipak nije tako. Sestre su oprezu, više su predane molitvi, i od danas je samoizolacija za svaku sestru, nemamo više ništa apsolutno zajednički, prekidamo sve naše zajedničke točke. Jednostavno moramo biti oprezni dok ne vidimo daljnja postupanja što se tiče testiranja samostana - pojasnila je provincijalna poglavarica sestra Valerija Široki za <a href="https://www.radio-djakovo.hr/" target="_blank">Radio Đakovo.</a></p><p> </p><p> </p>