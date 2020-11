Desničari na skupu u Varšavi prkosili mjerama: Kamenjem i pirotehnikom gađali policiju

Mimohod se održava u Varšavi svake godine 11.studenoga, na Dan neovisnosti Poljske. Dok organizatori kažu da je to pokazivanje domoljublja, mnogi ga smatraju nacionalističkim prosvjedom

<p>Poljski nacionalisti i desničarski radikali sukobili su se u srijedu s policijom dok su tisuće ljudi prkosile mjerama uvedenim zbog pandemije kako bi se pridružili "mimohodu neovisnosti" u Varšavi.</p><p>Nekoliko policajaca je ozlijeđeno u sukobima, objavila je policija na Twitteru. Policija je upotrijebila suzavac i gumene metke protiv prosvjednika koji su je gađali kamenjem i pirotehničkim sredstvima, pokazuju snimke objavljene na lokalnoj televiziji.</p><p>Sudionici mimohoda nosili su zastave Poljske a neki i plakate na kojima je pisalo "Mi branimo našu civilizaciju".</p><p>Veliki broj policajaca raspoređen je na ulicama a mnoge su bile blokirane.</p><p>Mimohod se održava u Varšavi svake godine 11.studenoga, na Dan neovisnosti Poljske. Dok organizatori kažu da je to pokazivanje domoljublja, mnogi ga smatraju nacionalističkim prosvjedom.</p><p>Gradske zdravstvene vlasti usprotivile su se tome da se on održi ove godine zbog bojazni od širenja koronavirusa i trenutnih mjera ograničenja koje su na snazi kako bi se suzbila pandemija.</p><p>Organizatori su zatim pozvali na defile automobila i motocikala kroz središte grada, ali su mnogi sudionici izašli iz svojih vozila u sporednim ulicama i nastavili pješice.</p><p>Ovogodišnji mimohod održan je pod sloganom "Naša civilizacija, naša pravila" a poster kojim se reklamirao prikazuje viteza kako razbija zvijezdu u crvenoj boji i bojama duge, što je očita referenca na komunizam i LGBT zajednicu.</p><p>Zbog pandemije, sva okupljanja više od petero ljudi u Poljskoj su trenutačno zabranjena.</p><p>Poljacima je 11. studenoga državni praznik, dan kada je <strong>Jozef Pilsudski</strong> preuzeo zapovjedništvo nad poljskim postrojbama u Varšavi i proglasio neovisnost 1918., a to se poklopilo sa sklapanjem primirja između Njemačke i Francuske.</p><p>Zamjenik ministra zdravstva Waldemar Kraska rekao je prošli tjedan da će nedolazak na mimohod "biti prikaz domoljublja".</p>