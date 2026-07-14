Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA PLUS+
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
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Dva brata, dva bivša nogometaša, jedan uskočki osuđenik, drugi osumnjičenik. To je trenutačna situacija s Darijem i Josipom Šimićem. Josip Šimić uhićen je u ožujku 2025. godine zbog muljanja s PDV-om, a prije dva tjedna se nagodio na deset mjeseci zatvora uvjetno uz kaznu od 9000 eura. Dario Šimić, Josipov stariji brat, u utorak ujutro doživio je kako je to kad Uskok i policija probude čovjeka, baš kao što su u ožujku Josipa. No ovoga brata se ne sumnjiči za utaju PDV-a, nego za muljanje s dozvolama za kamp.
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