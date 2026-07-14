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UHIĆENJA ZBOG MURTERA PLUS+

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 4 min
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
Duško Jaramaz/Pixsell, Zeljko Lukunic/PIXSELL | Foto: Pixsell//
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Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...

Dva brata, dva bivša nogometaša, jedan uskočki osuđenik, drugi osumnjičenik. To je trenutačna situacija s Darijem i Josipom Šimićem. Josip Šimić uhićen je u ožujku 2025. godine zbog muljanja s PDV-om, a prije dva tjedna se nagodio na deset mjeseci zatvora uvjetno uz kaznu od 9000 eura. Dario Šimić, Josipov stariji brat, u utorak ujutro doživio je kako je to kad Uskok i policija probude čovjeka, baš kao što su u ožujku Josipa. No ovoga brata se ne sumnjiči za utaju PDV-a, nego za muljanje s dozvolama za kamp.

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