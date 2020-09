Detalji Čaletinog bijega: Ubojicu je čuvao policajac bez oka

Čaleta je otvarajući vrata iskoristio nepažnju dvojice pravosudnih policajaca, te se, premda je bio vezan lisicama za ruke, uspio udaljiti. Pravosudni policajci pucali su u zrak, ali bilo je kasno...

<p>Protiv dvojice pravosudnih policajaca, kojima je u srijedu ispred Županijskog suda u Splitu pobjegao Branimir Čaleta (36), ubojica trudne djevojke, pokrenut je stegovni postupak te su privremeno udaljeni iz službe dok se postupak ne okonča. </p><p>Riječ je o starijim kolegama. Prosjek godina u zatvorskom sustavu je takav da je 60 posto zaposlenih starije od 50 godina, dok se oni mlađi koriste za rad na odjelima gdje su istražni zatvori sad puni, kaže šef Sindikata pravosudnih policajaca Armin Tatarević. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Kako neslužbeno doznajemo, jedan od njih nema oko i pitanje je kako je uopće određen da sprovodi Čaletu, koji je čekićem smrskao lubanju svojoj trudnoj djevojci u osmome mjesecu trudnoće i koji je optužen za teško ubojstvo. Istraga, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, traje. </p><p>Za svakog zatvorenika, kad se radi posao sprovođenja, provodi se sigurnosna procjena i izdaje se nalog. Sad ćemo u postupku utvrditi što se konkretno dogodilo, rekao je ministar Malenica.</p><p>Iz Ministarstva nam nisu odgovorili je li na zadatku bio i njihov djelatnik koji nema jedno oko. Kažu da je Čaleta otvarajući vrata iskoristio nepažnju dvojice koji su ga sprovodili te se, premda je bio vezan lisicama za ruke, uspio udaljiti. Pravosudni policajci pucali su u zrak, a kad nije stao, potrčali su za njim. No bilo je kasno. </p><p>- Prema dosad prikupljenim informacijama, ne radi se o planiranom bijegu niti je istražni zatvorenik imao pomagače. Tijekom bijega nije bio u kontaktu s drugim osobama niti je došlo do kršenja zakona ili ugroze javnosti. Tijekom više od godine što je bio u istražnom zatvoru uredno se ponašao te je obavljao poslove redarstva na zatvoreničkim odjelima i ništa nije upućivalo na mogući incidentni događaj - tvrde u Ministarstvu. </p><p>O tome kako će i tko će pritvorenika voditi izvan zatvora odlučuje načelnik službe osiguranja zatvora. On izdaje nalog podređenima u kojem naznačuje o kakvom je zatvoreniku riječ. Primjerice, je li sklon nasilnim ispadima, bijegu ili samoozljeđivanju te je li dopuštena uporaba oružja. U pismenom nalogu navodi i treba li ga vezati s rukama naprijed ili nazad, treba li tijekom prijevoza imati lance na nogama itd. </p><p>Ne postoji pravilnik u kojem je navedeno da optuženike za teška ubojstva moraju na sud dovoditi s lancima na nogama i lisicama na rukama, no ovakav tip optuženika (Čaleta je optužen za teško ubojstvo), neslužbeno doznajemo, obično ima lance na nogama. Filip Zavadlav, koji je ubio tri mladića, također je optužen za teško ubojstvo i njega su, na isti taj Županijski sud u Splitu, doveli s lancima i lisicama na rukama i nogama. </p><p>Nadalje, stručne službe iz Ministarstva pravosuđa i uprave morat će ispitati i je li bilo propusta u zatvoru u Bilicama kad je Čaleta u zatvoru bio radno angažiran. Čaleta, koji je iz Vinovca kraj Marine, visok je i mršav, pa je i to možda dovelo do procjene da nije opasan i da ne prijeti mogućnost od njegova bijega. </p>