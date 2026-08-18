Obavijesti

News

Komentari 0
DETALJI DRAME U V. GORICI

Zatvorenik u V. Gorici pobjegao dok su ga vodili u Remetinec. Još uvijek tragaju za njim!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zatvorenik u V. Gorici pobjegao dok su ga vodili u Remetinec. Još uvijek tragaju za njim!
Foto: PU zagrebačka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osumnjičenik je pobjegao ispred zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici danas oko 14,30 sati nakon što mu je dežurna sutkinja istrage odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Osumnjičenik je u utorak popodne u lisicama pobjegao policiji ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, i još je u bijegu, nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu.

- Osumnjičenik je pobjegao ispred zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici danas oko 14,30 sati nakon što mu je dežurna sutkinja istrage odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - izjavila je Hini glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kallay Blažeković.

U BIJEGU JE DOZNAJEMO! Drama u V. Gorici: Zatvorenik pobjegao policiji!
DOZNAJEMO! Drama u V. Gorici: Zatvorenik pobjegao policiji!

Glasnogovornica kaže da je osumnjičenik "osnovano sumnjiv" zbog kaznenih djela neizvršenja sudske odluke, povrede djetetovih prava.

- On je 14. kolovoza izašao s odsluženja kazne zatvora i 15. kolovoza objavio putem Facebooka neprimjerene sadržaje iz obiteljskog života i komentare ranijih kaznenih postupaka u odnosu na bivšu izvanbračnu suprugu pa je Državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog neizvršenja sudske oduke, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu - objasnila je Kallay Blažeković. 

I kada je sudac odredio jednomjesečni istražni zatvor, prilikom napuštanja zgrade Suda, osumnjičenik je sa lisicama uspio pobjeći u suprotnom smjeru od vozila policije.

- Kad je čuo odluku Suda, onda je prilikom izlaska iz zgrade, kada je djelatnik policije otvarao vrata policijskog vozila, kombija, s lisicama uspio pobjeći u suprotnom smjeru - rekla je.

Glasnogovornica Županijskog suda kaže da ih je policija obavijestila da za osumnjičenim muškarcem još uvijek tragaju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'
HEROINA S HVARA

FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'

Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Vratio se na otok nakon što je preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili
IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!
NEVJEROJATNO

IMAMO PODATKE Osumnjičeni palitelj dobio je od države više od 200.000 eura potpora!

Palitelj od 2017. godine nositelj je poljoprivrednog gospodarstva. Doznajemo za što je sve dobivao novac...
Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada u Biljanima
EKSKLUZIVNO

Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada u Biljanima

Kako doznaje 24sata, Vladimir Ćupić koji je osumnjičen da je podmetao požare u zadarskom zaleđu, povezan je i s aferom 'crno brdo' i opasnim otpadom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026