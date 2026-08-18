Zatvorenik u V. Gorici pobjegao dok su ga vodili u Remetinec. Još uvijek tragaju za njim!

Osumnjičenik je u utorak popodne u lisicama pobjegao policiji ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, i još je u bijegu, nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu.

- Osumnjičenik je pobjegao ispred zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici danas oko 14,30 sati nakon što mu je dežurna sutkinja istrage odredila jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - izjavila je Hini glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kallay Blažeković.

Glasnogovornica kaže da je osumnjičenik "osnovano sumnjiv" zbog kaznenih djela neizvršenja sudske odluke, povrede djetetovih prava.

- On je 14. kolovoza izašao s odsluženja kazne zatvora i 15. kolovoza objavio putem Facebooka neprimjerene sadržaje iz obiteljskog života i komentare ranijih kaznenih postupaka u odnosu na bivšu izvanbračnu suprugu pa je Državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog neizvršenja sudske oduke, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu - objasnila je Kallay Blažeković.

I kada je sudac odredio jednomjesečni istražni zatvor, prilikom napuštanja zgrade Suda, osumnjičenik je sa lisicama uspio pobjeći u suprotnom smjeru od vozila policije.

- Kad je čuo odluku Suda, onda je prilikom izlaska iz zgrade, kada je djelatnik policije otvarao vrata policijskog vozila, kombija, s lisicama uspio pobjeći u suprotnom smjeru - rekla je.

Glasnogovornica Županijskog suda kaže da ih je policija obavijestila da za osumnjičenim muškarcem još uvijek tragaju.