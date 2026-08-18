Kako doznajemo ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi
U BIJEGU JE
DOZNAJEMO! Drama u V. Gorici: Zatvorenik pobjegao policiji!
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Jedan od istražnih zatvorenika pobjegao je danas na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, te je još uvijek u bijegu, doznaju 24sata.
Naime, muškarac je došao na sud u pratnji policije zbog određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku.
Konkretno, kako doznajemo ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah je uhićen i doveden na sud u Velikoj Gorici.
- Policajci su ga sa lisicama vodili i on im se otrgnuo i dao se u bijeg. Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uloviti - potvrđeno nam je sa suda.
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