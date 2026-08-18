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U BIJEGU JE

DOZNAJEMO! Drama u V. Gorici: Zatvorenik pobjegao policiji!

Piše Luka Safundžić,
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DOZNAJEMO! Drama u V. Gorici: Zatvorenik pobjegao policiji!
Foto: 24sata
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Kako doznajemo ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi

Jedan od istražnih zatvorenika pobjegao je danas na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, te je još uvijek u bijegu, doznaju 24sata.

Naime, muškarac je došao na sud u pratnji policije zbog određivanja istražnog zatvora jer nije izvršavao sudsku odluku. 

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Konkretno, kako doznajemo ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah je uhićen i doveden na sud u Velikoj Gorici. 

- Policajci su ga sa lisicama vodili i on im se otrgnuo i dao se u bijeg. Policajci su trčali za njim ali nisu ga uspjeli uloviti - potvrđeno nam je sa suda. 

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Komentari 11
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