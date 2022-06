Detalji eksplozije na Trešnjevci: Oštećeno je šest auta i fasade; Stanari: Baš je jako drmnulo

Zvučalo je jako, spavam pod prozorom pa me baš drmnulo. Onda je bila tišina, očekivao sam još nešto, ali ništa se više nije čulo. nastavio sam spavati, ali nakon ne znam koliko vremena čuo sam razgovor. Susjedi su valjda izašli van, a došla je i policija, kazao nam je Branko, jedan od stanara Pregradske ulice na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je nepoznati počinitelj noćas oko 3 sata aktivirao zasad neutvrđeno eksplozivno sredstvo.

U jutarnjim satima policija je na mjestu eksplozije još obavljala očevid, a ono što su utvrdili je da su u eksploziji oštećena vozila koja su bila tamo parkirana, i to njih čak šest: Kia Cerato, Nissan Qashqai, Audi A3, Smart For Four, Citroen C5 i VW Golf VII te su na okolnim stambenim objektima oštećena pročelja.

Na sreću, nitko u eksploziji nije ozlijeđen, a policija sad mora utvrditi tko je i zašto aktivirao, kako kažu, neutvrđeno eksplozivno sredstvo u ovoj mirnoj zagrebačkoj ulici.

I naš sugovorni, susjed Branko, potvrdio je da kod njih u ulici ne pamti ovakvu situaciju.

- Pamtim Božiće i Nove godine, onda je bilo svega i svačega, ali ovako nije bilo. Ja sam tu dugogodišnji stanar i sa svima sam dobar, nemam saznanja da ovdje živi netko kome bi netko htio baciti bombu. Ako i ima takvih, ja ih ne znam - kazao je pa dodao da nije vidio oštećenje jer još nije prošao tim dijelom ulice.

Nakon što je čuo eksploziju nije izašao van, nastavio je spavati jer je teško pokretan od pretrpljenog moždanog udara. Priznaje da ga ni potres nije digao iz kreveta.

- Bitno je da nema ozlijeđenih, valjda će policija saznati o čemu se radi, nije bezveze vjerojatno. Te dvije zgrade su renovirane nedavno i noviji su stanari. Znamo ih u prolazu, uredno se pozdravimo i to je - ispričao je.

