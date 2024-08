Krš i lom na Istarskom ipsilonu. Naletio na auto u kvaru, troje ljudi i dijete završili u bolnici

Čovjek (36) vozio auto pulskih registracija iz smjera čvora Lupoglav prema čvoru Cerovlje te je zbog neprilagođene brzine udario u auto pulskih registracija kojim je ispred njega pod utjecajem alkohola od 0,82 promila upravljao muškarac (34), a koji je u trenutku kontakta bio zaustavljen na desnoj prometnoj traci radi kvara na autu.

Od siline udarca, auto kojim je upravljao muškarac (36) odbačen je na suprotnu kolničku traku gdje se frontalno sudario s autom poljskih registracija kojim je upravljao poljski državljanin (52).

U prometnoj nesreći su vozač i dvije putnice iz prvog automobila, dijete i 34-godišnjakinja, lakše ozlijeđeni, dok je 34-godišnjak zadobio teške tjelesne ozlijede te mu je pomoć pružena u riječkoj bolnici.

Protiv vozača (36) se podnosi kaznena prijava poradi izazivanja nesreće u cestovnom prometu, dok se protiv muškarca (34) pokreće prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Promet na zapadnom kolniku A8 od prometnog čvora Lupoglav do čvora Cerovlje bio je u prekidu od 21 do 22:25 sati, nakon čega se odvijao jednom prometnom trakom uz tjelesno upravljanje koncesionara do 23,55 sati kada je normaliziran.