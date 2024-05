Detalji nesreće u Puli: Električar ušao u ćeliju pod naponom. U bolnici je. Stanje mu je teško

Zagrebački liječnici daju sve od sebe da pomognu 55-godišnjem električaru koji je u srijedu oko 9.30 sati stradao u nesreći u Puli. Ima opekline po cijelom tijelu i njegovo stanje je teško. Uz njega je u to vrijeme bio njegov kolega (21). Kako navode iz policije, i on je zadržan u bolnici zbog narušenog zdravstvenog stanja. Zasad za nesreću, sumnjaju, kriv je potez starijeg električara.

- Do nesreće je došlo kada je 55-godišnjak izvodio radove na postavljanju strujnih mjernih transformatora na nosače unutar ćelije koja nije bila pod naponom. On je, iz za sada neutvrđenih razloga, otključao i otvorio vrata zaključane i trakom osigurane ćelije koja je bila pod naponom i ušao u istu. Uslijed toga je došlo do strujnog udara - opisali su u očevidu pulski policajci.