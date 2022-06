Detalji nesreće u Štefancu: 'Bilo je strašno... Jednog su izvlačili iz auta, a dječaka oživljavali'

Dva polomljena bicikla i razvaljen rasvjetni stup sve je što je ostalo u petak poslije podne nakon teške prometne nesreće u Štefancu kraj Čakovca gdje je poginuo dječak. Sudjelovala su dva auta, a možda i kamion.

- Bila je to strašna prometna. Vidjela sam da su jednog oživljavali, dok je netko drugi bio prikliješten u autu. Nismo se mogli približiti - rekla je jedna svjedokinja nezgode.

Kako neslužbeno doznajemo, stradali dječak imao je svega 12 godina te je bio u pratnji drugog pješaka koji je nakon nesreće završio u Županijskoj bolnici Čakovec. Težina njegovih ozljeda, identitet i godine još nisu poznati. Policija je odmah blokirala promet, no tijekom večeri nisu uspjeli do kraja raspetljati tko bi bio kriv za nesreću. Koliko je udarac bio silovit svjedoči i podatak da su njihovi bicikli završili na suprotnim stranama ceste.

- Oko 17.35 sati u Štefancu, na raskrižju ulica Zrinskih i Vladimira Nazora, dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila, koja su nakon toga sletjela u rasvjetni stup i udarila u dva pješaka kraj ceste - objavili su iz PU Međimurske.

Malo kasnije izdali su apel putem medija kako traže vozača kamiona marke Scania koji je u trenutku nezgode prolazio raskrižjem. On bi mogao biti ključni očevidac, a koliko ga hitno trebaju svjedočile su i brojne policijske patrole diljem županije koji su nadzirale sve prijelaze prema Varaždinskoj županiji. Kako neslužbeno doznajemo, navodno je jedan od vozača pretjecao kamion i u trenutku nepažnje izazvao nesreću. No policija treba više podataka kako bi sve to rekonstruirala.

Na intervenciju su bili pozvani i vatrogasci JVP-a Čakovec koji su spasili jednog od putnika.

- Primili smo poziv na intervenciju te su naši vatrogasci izvukli jednog od putnika koji je bio prikliješten u BMW-u - rekao nam je kratko Mladen Kanižaj, zapovjednik JVP-a Čakovec.

Malo kasnije, policiji je dojavljena druga prometna nesreća i to na samom ulazu u Nedelišće. Ondje je vozač, nedaleko od benzinske postaje, u kružnom toku sletio s ceste na travnjak i zabio se u stup. Navodno nije teže ozlijeđen.

Inače, dječak je prvi poginuli čovjek na međimurskim prometnicama u prvoj polovini 2022. Godišnje u prosjeku imaju 10-ak smrtno stradalih u prometu.

Najčitaniji članci