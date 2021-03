Ako nekome pozlije u vašoj blizini, uobičajeno je što prije nazvati Hitnu pomoć na 112 ili 94 kako bi što prije došli i pomogli unesrećenom. No, unatoč teškom stanju gradonačelnika Milana Bandića, u kobnoj noći 27. veljače, nije nazvan pozivni centar Hitne pomoći.

Zvali ravnatelja, a onda on zvao Hitnu

Kako smo doznali, pozvan je direktno ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Žarko Rašić. A onda je on nazvao dispečerski centar da upute vozila Hitne pomoći. Nastavni zavod je pod direktnom ingerencijom Grada Zagreba.

Ravnatelj: Nije to neuobičajeno

Rašića kojeg smo pitali je li uobičajeno da se zove ravnatelj za pomoć unesrećenom, prvo je rekao da je "uobičajeno" relativan pojam.

- Već smo imali slučajeva da nazovu direktno mene, zamjenicu, predstojnika nekog ureda. Takvih poziva zna biti četiri-pet dnevno. Nije to bio nikakav posebni tretman. Zovu nas direktno i za građane, ali i za ljude na položajima. Nije to ništa neubičajeno – ustvrdio nam je Rašić koji je potvrdio da je on zvao dispečerski centar, ali za sve ostale upite je rekao da je nadležna gradska Služba za informiranje.

Redžepi je rekao da je on zvao Hitnu

Ovo je još jedna nedosljednost oko srčanog udara gradonačelnika.

Jer, podsjetimo, njegov suradnik Gzim Redžepi koji kaže da ga je reanimirao te noći, rekao je da je on osobno zvao Hitnu pomoć i da su brzo došli.

- Započeo sam reanimaciju, zvali smo hitnu koja je u tom trenutku bila na Ilici. To je bio veliki masivni infarkt. Jeli smo oko 8 navečer, popili kavu, sjedili smo, pričali i samo se srušio sa stolice. Pozlilo mu je - kazao nam je dr. Redžepi i dodao da je Hitna pomoć stigla jako brzo.

Osim toga, prema našim potvrđenim informacijama, ravnatelja Rašića je nazvao Vjekoslav Jeleč, pročelnik gradskog Ureda za zdravstvo i također suradnik pokojnog gradonačelnika.

Jeleč se dosad uopće nije spominjao kao sudionik druženja te kobne večeri iako smo od sugovornika iz Bandićeve stranke doznali da je navodno i on bio tamo.

Službena i neslužbena verzija

Zvali smo pročelnika Jeleča za komentar i pitati ga zašto je on zvao ravnatelja, ali nije odgovarao na naše pozive.

Tu je još uvijek i pitanje mjesta smrti gradonačelnika. Službena verzija koju je ispričao Redžepi je da su samo on i gradonačelnik bili kod poduzetnika Sergija Ivanovića. Ivanović je medijima rekao da je gradonačelnik preminuo u njegovoj kući.

Međutim, mi smo otkrili da u blizini, u istom kvartu, stan na korištenju ima Natalija Prica, Bandićeva mlada suradnica. Ona je koristila stan od 81,5 kvadrata na adresi I. Vidovčica 24 koji glasi na Maju Čuljak.

Susjedi su nam potvrdili da je tamo prebivala Prica od ljeta prošle godine. Maja Čuljak i Sergije Ivanović su u prisnim odnosima, a veže ih i partnerstvo u tvrtki.

Iako smo iz nekoliko izvora uspjeli potvrditi da je kobne noći Hitna pomoć došla na adresu gdje je stan koji je koristila Prica, službeno u Hitnoj pomoći vlada zavjet šutnje.

Poslali smo im i zahtjev o lokacijama intervencija, ali danima čekamo odgovor. Vila kojoj je suvlasnik Sergije Ivanović i gdje se on, prema vlastitom svjedočenju, družio sa gradonačelnikom i Redžepijem, nalazi se nešto sjevernije od stana koji je koristila Prica, udaljena otprilike tri minute vožnje.