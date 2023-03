Detalji pokolja u Njemačkoj: Ubojica je bio sportski strijelac. Najavili stroži zakon za oružje

Sedmero je mrtvih, među kojima i nerođena beba te još četvero ljudi u životnoj opasnosti uslijed teških ozljeda. Njemačku je šokirao pokolj koji se dogodio u prostorijama centra Jehovinih svjedoka u Hamburgu.

Kada je Philipp F. (35) u četvrtak u 21.15 sati u hamburškoj četvrti Alsterdorf iz vatrenog oružja napravio pokolj - ubio je dio svog identiteta. Ubojica je, naime, bio bivši član Jehovinih svjedoka. Za samo nekoliko minuta ispraznio je devet šaržera poluautomatskog pištolja, a onda je stigla policija i potisnula ga na kat, gdje si je oduzeo život, piše DW. Kod sebe je imao još 22 šaržera, a kasnije je u njegovoj kući pronađeno još municije.

- Krvoproliće je počinio 35-godišnji njemački državljanin Philipp F. Po spoznajama Kriminalističke policije on nije do sada bio poznat sigurnosnim snagama. Radi se o bivšem članu Jehovinih svjedoka, koji je zajednicu napustio prije godinu i pol, i to očito u svađi - rekao je Thomas Radszuweit iz Hamburške policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svih sedmero stradalih u pokolju su Nijemci, a među njima je bila i nerođena beba. Osma žrtva bio je ubojica koji si je sam oduzeo život. Policijske snage su alarmirane u 21 sat i 4 minute, a samo četiri minute kasnije na mjesto zločina u kvartu Alsterdorf na sjeveru Hamburga su stigli prvi policajci. Brzom reakcijom uspjeli su spasiti mnoge iz zgrade Jehovinih svjedoka.

- Hamburg nikad nije vidio zločin ovakvih razmjera. Zahvaljujući brzo intervenciji policije i ostalih služba spriječila se još veća katastrofa - kazao je hamburški senator Andy Grote.

Philipp je imao dozvolu za posjedovanje oružja jer se vodio kao sportski strijelac. U siječnju je hamburška služba za izdavanje tih dozvola dobila anonimno pismo u kojem je netko tvrdio da je F. psihički bolestan i da mu treba oduzeti oružje, piše Deutche Welle.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Freaser najavila je promjenu. Zbog ranijih sličnih napada u pripremi je zakon kojim će se pooštriti procedura za izdavanje dozvole za posjed oružja, navodi. Potpuno bi bile zabranjene poluautomatske duge cijevi, a kandidati bi morali priložiti liječnički atest kako bi se utvrdilo da nemaju psihičkih poteškoća. No, službenici su nedavno posjetili Philippa te utvrdili da se ponašao normalno - za više od toga nadležne službe nemaju zakonsku osnovu.

'Što će sportskom strijelcu takav pištolj?'

- Morat ćemo ponovo pričati o tome smije li oružje kao što je Heckler&Koch P30, koje je počinitelj iskoristio za masakr, uopće biti u rukama privatnih osoba. Taj pištolj je stvoren za policiju. Šaržer ima petnaest metaka i može se isprazniti za nekoliko sekundi uz veliku preciznost. Tko može ozbiljno tvrditi da jednom sportskom strijelcu ili lovcu treba baš takav pištolj? - piše o tome Ludwigsburger Kreiszeitung i nastavlja.

- Bilo je indicija i o hamburškom počinitelju, ali je ipak postao ubojica. Nije dovoljno da se dozvole za oružje dijele po strožim kriterijima. Valjalo bi češće i detaljnije gledati kakvi to ljudi nose smrtonosno oružje i kako se mijenjaju s vremenom - piše berlinski list Morgenpost.

Kako piše Leipziger Volkrzeitung, zakoni se mogu poboljšati, "ali rupa će uvijek biti".

- Društvo može dobrim zakonima i ljudskom pažnjom minimizirati rizike tragedija poput one u Hamburgu, ali nažalost nikakav čovjek i nikakav zakon ne mogu u potpunosti ukloniti te rizike - dodaju.

U komentaru na portalu tjednika Stern se traži potpuna zabrana vatrenog oružja. Podsjeća se da su još dva ubojstva u Njemačkoj u prethodnom tjednu počinili sportski strijelci, oružjem koje su legalno posjedovali, piše Deutche Welle.

- Koliko još ljudi mora umrijeti kako bi političari konačno shvatili da ubojito oružje nije za civile? - stoji u tekstu. Nijemci inače u domovima legalno imaju oko pet milijuna komada oružja. Kako se nedavno doznalo, barem tisuću ljudi koje službe smatraju 'ekstremistima' također posjeduju vatreno oružje.

Najčitaniji članci