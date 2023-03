Detalji povrata poreza: Dobit će ga oko 153.000 mladih do 25. godine, isplate kreću u svibnju

Oko 153.000 mladih do 25. godine života ove bi godine trebalo dobiti puni povrat poreza. Većina povrata trebala bi biti izvršena do kraja svibnja, a radi se o iznosu od oko 51 milijuna eura, piše Srednja.hr.

Radi se o novim propisima prema kojima će svi mladi u radnom odnosu do 25 godina u potpunosti biti oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak. Zaposleni između 26 i 30 godina oslobođeni su 50 posto, pa im se vraća polovica uplaćenog. Ovi se propisi ne odnose na studente zaposlene putem studentskog ugovora.

- Sukladno propisima o porezu na dohodak, fizičkim osobama do 30. godine života koje su tijekom 2022. ostvarile plaću, će se, kao i prethodne godine, u godišnjem obračunu umanjiti porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn (47.780,28 EUR). Pravo na umanjenje porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. imaju fizičke osobe rođene u razdoblju od 1992. do 1996. godine i to za 50 posto dok fizičke osobe rođene 1997. godine i kasnije imaju pravo na umanjenje porezne obveze za 100 posto - odgovor je Porezne uprave.

Iz Porezne uprave navode i kako osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, a pravo na povrat više plaćenog poreza tijekom 2022. utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH.

- U slučaju da su iste obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat ostvariti će putem podnesene godišnje porezne prijave. Napominjemo da su obveznici podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH) fizičke osobe koje su tijekom 2022. ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga (npr. djelatnosti obrta i dr.) te porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i to neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi - dodaju iz Porezne uprave.

Najčitaniji članci