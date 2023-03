Studenti u EU sve više grcaju zbog troškova, a ovdje? Čak i sin predsjednika traži stipendiju

Ovih dana počinju se zahuktavati teme odabira studija, državne mature, mogućnosti studiranja u inozemstvu. Sudeći po ljestvicama interesa za studijske programe, situacija neće biti značajno drugačija nego prethodnih godina. Logopedija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Sestrinstvo na zagrebačkom Zdravstvenom veleučilištu, psihologija na Filozofskom fakultetu. Među najtraženije ovaj se mjesec probila i Aeronautika - modul vojni pilot Prometnog fakulteta u Zagrebu. No to su omjeri prema interesu na relativno mali broj mjesta. Najbolji maturanti i ove će godine, izgledno je, upisivati FER, medicinu i farmaciju, ekonomija je uvijek popularna, a sve više ih bira studije u inozemstvu. No zanimljiv je i rastući trend stranih studenata u našoj zemlji. Ove akademske godine studij u Hrvatskoj upisalo ih je 1715, a to je 20 posto više u odnosu na godinu prije. Jedan od razloga za odabir studija ovdje, kažu studenti, je i to što Hrvatska u odnosu na neke druge zemlje nije skupa. Studij postaje sve ozbiljnija financijska stavka, pa je veliko istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo kako u grupi 24 najelitnija tamošnja sveučilišta svaki peti student odustaje od studija zbog previsokih troškova života.