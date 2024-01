Detalji pucnjave u Šibeniku: 'Svađali su se ispred zgrade, ali ne znamo tko je zapravo pucao'

Pucanj ili dva, nisu sigurni čuli su susjedi u gluho doba noći u centru Šibenik. Gradska četvrt Baldekin gusto je naseljena, a tko je točno pucao znat će se nakon policijskog očevida.

Policijski izvidi su u tijeku I kad budu gotovi izvijestit ćemo što se točno dogodilo, kratko je rekla Sanja Baljka, glasnogovornica, no stanari zgrade su ipak bili malo rječitiji.

- Čuje se iz tog stana često buka. Nije ovo prvi put da je tamo kažin, Ali koliko znamo ipak se sad pretjerao jer se I pucalo, kažu susjedi koji su već navikli na glasne I agresivne susjede, a ne žele se javno predstaviti jer smatraju da su njihovi sustanari debelo ogrezli u drogu.

Skriveni iza zavjesa promatrali su policijski očevid koji se trajao cijelo jutro, a nisu mogli reći tko je točno pucao i zašto.

- U 4 ujutro kad smo čuli pucnjeve, još je debelo mrak, a koliko znamo po portunu se pronijela priča da je jedan od stanara se svađao se sa dvije žene, a potom da je pucao među zgrade, no, u to doba svi smo u krevetima, tako da je sve dobro i prošlo, ali isto nije normalno pucati ama baš nikako - kazao je susjed iz ulice Petra Svačića u kojoj se pucnjava i dogodila.

- Znamo samo da su se svađali ispred zgrade, ali na to se ne obaziremo, u nas je to čest slučaj da ih gledamo, a sad i po novom se puca, jedino nam je enigma tko je upotrijebio pištolj, kazuje susjeda, no kako dan promiče sve nam se čini da je ipak policajac pucao, a ne muškarac koji je odveden, zaključila je susjeda rabijatnog para.