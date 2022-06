Detalji strašnog zločina: Policija u stanu u kojem je bio Kopitz našla skupi šampanjac i poruku

Otkriveni su novi detalji stravičnog ubojstva u zagrebačkim Mlinovima. Haralda Kopitza terete kako je ubio svoje troje djece, a danas je zbog toga počelo i suđenje.

Kako javlja Jutarnji list, Kopitz je te večeri svojoj djeci priredio obrok. Zatim im je pomogao da se otuširaju, nakon čega im je dao da gledaju crtiće. Navodno je već tada ima skovan plan.

Oko 22 sata otopio je 30 tableta Diazepama u topli kakao kojeg je ulio u dječje bočice. Dva sina i kćer popili su kakao, a Kopitz je bio svjestan kako će to za njih biti pogubno. Djeca su preminula od trovanja u sobi, u snu. Njihova je tijela zatim pokrio poplunom preko glave, nakon čega je odlučio presudu i sebi.

No, prije tog čina, na Facebooku je objavio najavu zločina. Dramatičnu objavu vidjeli su njegovi prijatelji koji su kontaktirali i policiju. Za djecu je bilo prekasno.

U stanu su kriminalisti tijekom očevida uočili i puno bocu skupocjenog šampanjca Dom Pérignon na kojoj je bio papirić s porukom: "For your new life" (Za tvoj novi život).

