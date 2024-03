Detalji strave u Kaštel Sućurcu: Motociklist prošao kroz crveno, udario u auto u prevrnuo ga

Strašna tragedija u Kaštel Sućurcu u subotu. Mlada majka (32) poginula je u sudaru s motociklistom (29). U autu je s majkom bilo i dijete i ono je teško ozlijeđeno. U nesreći je poginuo i motociklist.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je izašlo na teren, a njihovo priopćenje s očevida prenosimo u cijelosti.

Prema do sada prikupljenim podacima utvrđeno je kako je došlo do sudara motocikla marke Honda i osobnog vozila marke Audi A4, na način da je vozač motocikla ušao u raskrižje između dva zaustavljena vozila dok je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo, pa je uslijed takve vožnje prednjim dijelom motocikla udario u lijevu bočnu stranu osobnog vozila kojim je upravljala ženska osoba koja je u raskrižje ušla dok je za njezin smjer kretanja bilo uključeno zeleno svjetlo. Osobno vozilo se od siline udara prevrnulo na krov te je došlo do zapaljenja osobnog vozila i motocikla.

U prometnoj nesreći su smrtno stradali vozači odnosno ženska osoba koja je upravljala osobnim vozilom i muškarac koji je upravljao motociklom, dok je dijete koje je bilo u osobnom vozilu zadobilo teške i po život opasne tjelesne ozljede.

Dežurna zamjenica općinskog državnog odvjetnika naložila je obdukciju tijela smrtno stradalih osoba, izuzimanje krvi i urina vozača motocikla te izradu prometno-tehničkog vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće.