Detalji teške nesreće: Edita je odletjela 31, Selma 38 metara

Suđenje Sanjinu Sefiću (26) je završilo u srijedu te se očekuje uskoro presuda. On je 10. listopada 2016. godine u sarajevskoj Ulici Zmaja od Bosne, vozeći velikom brzinom, automobilom na pješačkom prijelazu usmrtio Selmu Agić (21) i Editu Malkoč (20), studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Njegova obrana, pak, tvrdi da je vozio maksimalno brzinom od 65 kilometara na sat, tvrde da je vidljivost bila smanjena jer je padala kiša, te da je udario samo jednu od pješakinja, dok je druga stradala od udarca tijela prve. No Amir Agić, otac poginule Selme Agić kaže:

- Više me je potreslo to što je rekao njegov odvjetnik da ga sud ne treba teretiti što im nije pomogao jer je Selma već bila poginula, a Editi nije bilo spasa. To je za mene gnjusno do bola. Ne razmišljam o tome koliko će ga osuditi.

Kaže da su izjave odvjetnika netočne i nemoguće, piše Source.ba.

- Moja Edita je odletjela 31 metar, dok je Selma odbačena 38 metara od mjesta udarca. Svaki normalan čovjek koji vozi auto zna da je vožnjom od 65 km/h to naprosto nemoguće. To da je jedna udarila o drugu i da je tako poginula je smiješno i nebulozno da je glupo o tome pričati. Tko god ima imalo savjesti neka pogleda što je polomljeno kod Selme, što je polomljeno kod Edite, pa neka vidi koliko je brzo vozio - kaže Agić.

- Obrana kaže da je evidentno da je Golf VI usmrtio dvije djevojke, autom je upravljao Sefić, ali on nije kriv. Pa, tko je onda kriv? Sve mi je to šokantno, maltretiraju nas već dvije godine. Očekujem najveću moguću kaznu - rekla je Enesa Malkoč-Kekić sestra stradale Edite Malkoč.

Seftić je prije ove stravične nesreće već skupio 18 kaznenih i 47 prekršajnih prijava, a pravomoćno je kažnjen tek u jednom slučaju i to uvjetno.

Od 2007. godine Sefić je kazneno prijavljivan zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, napada na policajce i razbojstva, vožnje u pijanom stanju, ugrožavanja drugih sudionika u prometu te niza drugih prekršaja.

Sefić je procesuiran i pravomoćno osuđen samo zbog napada na policajce no i tu je dobio uvjetnu kaznu i ni dana nije odležao u zatvoru.

Za prometne je prekršaje nakupio kazni u iznosu od gotovo dvije tisuće eura i ništa od toga nije platio.

Nakon teške nesreće u kojoj su stradale djevojke u Sarajevu, Sefić je pobjegao u Srbiju gdje je uhićen te je izručen BiH.