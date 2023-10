Detalji Tomaševićevog velikog plana za Zagreb: Gradili bi 300 stanova, vrtiće, šire ZET, ceste...

Zagrebačke vlasti planiraju izdvojiti gotovo 50 milijuna eura za gradnju stanova u naselju Podbrežje u Novom Zagrebu. Ondje bi do 2027. trebala niknuti zgrada s čak njih 300 u koju bi trebalo useliti gotovo 1000 ljudi.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- To će značajno smanjiti potražnju za najamnim stanovima po prihvatljivim cijenama, čime se ovaj projekt uklapa u inkluzivnu i proaktivnu stambenu politiku Grada Zagreba. Stanovi različitih sobnosti bit će namijenjeni svim socijalnim skupinama - objavili su to iz Grada Zagreba u novoobjavljenom Planu razvoja za razdoblje od 2021. - 2027.

To je samo jedan od njih 32 koje su označili kao utvrđene strateške projekte važne za razvoj grada. Trenutno se nalaze u različitim fazama spremnosti, a grad je ujedno otvorio savjetovanje s javnošću o njima, kao i o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. Provodi se od 26. listopada do 24. studenoga 2023., mogu sudjelovati svi koji ispune obrazac.

Tako je u planu i veliko ulaganje u ZET, koji će dobiti novi vozni park. No važnije od toga je da planiraju rekonstruirati dio tračnica i izgraditi nove i to na potezu od Zapruđa, Sarajevskom ulicom, do ranžirnog kolodvora u Novom Zagrebu. Također, nova tramvajska pruga trebala bi niknuti od Ulice kralja Zvonimira do okretišta Savišće. Ona sama vrijedi oko 25 milijuna eura.

Također, uz podršku Hrvatskih željeznica i Zagrebparkinga, žele rekonstruirati okretište Savski most gdje bi bila nova željeznička stanica, kao i parking za bicikle.

Foto: Grad Zagreb

- To radimo s ciljem povezivanja na novu željezničku stanicu Savski most (projekt HŽI) i uspostavu Park (Bike) & Ride sustava u zonama tramvajskih i autobusnih terminala, željezničkih stajališta te postojećih i novo planiranih intermodalnih terminala javnog prijevoza - napisali su iz Grada Zagreba i time natuknuli moguće spajanje i s budućim terminalom Rimčevih robotaksija, koje se nalazi u blizini.

U funkciju bi napokon trebalo doći područje bivše tvornice Gredelj nedaleko od Glavnog kolodvora te žele obnoviti Paromlin gdje će biti knjižnica i društveno-kulturni centar. Planiraju obnoviti i rekonstruirati stadion NK Zagreb u Kranjčevićevoj, kao i obližnji Dom sportova.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U planu je značajno proširenje vrtićkih kapaciteta i to za 70-ak milijuna eura, a sve škole trebale bi prijeći na jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.

Da žele rasteretiti i promet na zapadu grada potvrdili su s planom izgradnje podvožnjaka Medpotoki. Produžit će istoimenu ulicu Medpotoki od Aleje Bologne do Samoborske ceste te će dobiti denivelirano raskrižje. To će koštati oko 20 milijuna eura.

Na istoku grada planiraju dovesti u red prostor napuštene tvornice Sljeme u Sesvetama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Cjeloviti popis planiranih strateških projekata:

1. Energetska obnova zgrada javne namjene

2. Energetski učinkovita obnova i modernizacija javne rasvjete

3. Projekt Zagreb - Unaprjeđenje i proširenje sustava vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

4. Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba

5. Modernizacija voznog parka ZET-a

6. Izgradnja i rekonstrukcija Sarajevske ulice sa izgradnjom tramvajske pruge

7. Izgradnja tramvajske pruge od Ulice kralja Zvonimira do okretišta u Savišću

8. Intermodalni terminal Savski most

9. Podvožnjak Medpotoki

10. Izgradnja biciklističke magistrale Zagreb Istok

11. Zagrebački inovacijski centar

12. eZagreb

13. Centar Novi Jelkovec – proširenje kapaciteta

14. Usluga podrške u zajednici za osobe starije životne dobi

15. Izgradnja Doma zdravlja Zagreb – Zapad na lokaciji Špansko

16. Vrtići za sve - izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova

17. Jednosmjenska i cjelodnevna nastava u zagrebačkim školama

18. Priuštivo stanovanje – naselje Podbrežje

19. Izgradnja nove Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin

20. Društveni kulturni i filmski centar Kino Europa

21. Obnova Doma sportova

22. NK Zagreb – Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj

23. Gredelj / prostor bivše tvornice željezničkih vozila „Janko Gredelj“ – 1. faza Strateška studija utjecaja na okoliš Nacrta Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine 6

24. Zagrepčanka / prostor bivše klaonice u Heinzelovoj ulici – 1. faza

25. Zagrebački velesajam – mjesto susreta istoka i zapada – 1. faza

26. Blok Badel / prostor napuštene destilerije na Kvaternikovom trgu – 1. faza

27. Sljeme – Sesvete / prostor napuštene tvornice Sljeme u Sesvetama – 1. faza

U pripremi su i projekti važni za razvoj Grada, međutim čija provedba nije u njegovoj nadležnosti poput:

1. Znanstveno učilišni kampus Borongaj

2. Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)

3. Modernizacija željezničke dionice Zagreb Kustošija ZK – Zagreb GK

4. Zamjena vrelovodne mreže u gradu Zagrebu – faza 2.

5. Proširenje spojne vrelovodne veze između TE-TO Zagreb i EL-TO Zagreb