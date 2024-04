Detalji tragedije na Jezerskom vrhu: 'Željka nije trebala biti na ekspediciji, nije imala iskustva'

Skupina od desetak planinara koju je, među ostalima, činilo pet hrvatskih državljana te nekoliko iz Srbije, u subotu je doživjela nesreću tijekom uspona na Jezerski vrh (2694 m) u Albaniji. Pritom je poginula Osječanka Željka Lončarić (43), doktorica znanosti te profesorica biologije i kemije s Odjela za biologiju osječkog sveučilišta. Za nesretnu je mladu ženu to trebala biti neponovljiva avantura jer se Jezerski vrh, kao najviši vrh u Dinarskim Alpama, smatra jednim od najopasnijih i najtežih uspona, zbog čega zauzima posebno mjesto u srcu svakog planinara.

Planina se naziva Prokletije ili, na albanskom, Bjeshkët e Nemuna što znači “Prokleta planina”. No planinarski tim se tijekom uspona u jednom trenutku našao u problemu zbog iznimno teških zimskih i snježnih uvjeta na planini, i Željka je izgubila ravnotežu te otklizala u ponor koji se nalazi s albanske strane. Satima je trajala potraga spasilačkog helikoptera koji je stigao s Kosova u pomoć planinarima. Dok su ostali članovi planinarskog tima bili na sigurnom, Željku su pronašli mrtvu na teško dostupnome mjestu u podnožju planine. Svi su bili u stanju šoka.

- Tvoja strast prema planinama, ljubav prema moru, tvoje neugasivo zanimanje za sve što je nepoznato i nerazumljivo, sve to ostaje s nama kao podsjetnik kako treba živjeti život punim plućima, kako trebamo cijeniti svaki dah, korak, svaki zaron, svaki uspon na vrh. Tvoj tragičan odlazak na ovom prokletom i ukletom planinarskom izletu prostrijelio je naša srca - napisao je Željkin kolega biolog i mentor dr. Branimir K. Hackenberger u svom oproštaju od prijateljice s kojom je godinama dijelio i strast prema ronjenju.

Draga Željka, Ove riječi ne znače zbogom, već su zadnja zahvale tebi, koja si životu pristupala s toliko strasti i... Objavljuje Branimir K. Hackenberger u Nedjelja, 31. ožujka 2024.

I ostali Željkini kolege i prijatelji opraštaju se od nje na društvenim mrežama. Budući da se još ne zna gotovo ništa o okolnostima pod kojima se dogodila nesreća, svi se nadaju da će biti provedena istraga.

- Željka se kratko bavila planinarenjem, tek nekih 8-9 mjeseci, i nije imala pretjerano mnogo iskustva, a svakako ne dovoljno za takav zahtjevni uspon. Tko god joj je dozvolio da i ona bude članom te ekipe pogriješio je - dodaju Željkini prijatelji.

Navodno je svih pet članova hrvatske planinarske ekipe koja je pošla na izlet u Albaniju bilo aktivno u Sveučilišnom planinarskom društvu Altius Osijek, koje je osnovano na inicijativu HGSS-ove postaje Osijek, s ciljem da populariziraju planinarenje kao zdrav način života. Planinari Altiusa prolazili su, tijekom godine, edukacije i pripreme za razne uspone te su sudjelovali u mnogobrojnim penjanjima, a kroz sve to uglavnom ih je vodio dugogodišnji pripadnik HGSS-a i strastveni planinar Josip Diklić, koji je također, neslužbeno se doznaje, bio u timu planinara koji su se penjali na Jezerski vrh. Diklić je, s ostalima, sigurno sišao s planine nakon nesreće.

- Oni su bili članovi Altiusa, ali naše društvo nije bilo organizator tog izleta. Organizirali su se sami i to je trebao biti trodnevni izlet. Trebali su se vratiti u nedjelju - kratko su rekli iz SPD-a Altius.

- “Bili su na usponu na jednom vrhu u Prokletijama. Ona se poskliznula i otklizala dosta duboko te tom prilikom zadobila ozljede od stijena. To se dogodilo dok je svaki od planinara bio na svojoj dionici. Svatko od njih povremeno je stao kako bi se odmorio. Koliko je nama poznato, svi su alpinisti imali propisnu sigurnosnu opremu. Čini se da je to, nažalost, bila nesreća i trenutak neopreznosti - kazali su u HGSS-u.

- Mi u veleposlanstvu dobili smo dojavu o nesreći u subotu oko 14 sati, kad me nazvao ravnatelj albanske policije i rekao da su nastradali hrvatski alpinisti. On mi je poslao i osobnu iskaznicu nastradale planinarke. Od tada pokušavamo saznati detalje o tome, a i obavijestili smo obitelj. Oni su ušli iz Crne Gore na neslužbenom prijelazu i to je bila grupa od 7-8 ljudi. Kazali su mi da je Željka uspjela savladati uspon, ali je izgubila koncentraciju i pri silasku pala u ponor. Albanija nema razvijen alpinizam, mnogi planinari tu idu u neizvjesnost, a i saznali smo da imaju puno žrtava prilikom uspona na njihove vrhove, pa bi nama u veleposlanstvu bilo dobro znati kad se tko od hrvatskih turista upućuje prema tim destinacijama kako bismo na vrijeme reagirali i znali tko je gdje - kazao je Zlatko Kramarić, veleposlanik u Albaniji, ističući kako se sad radi na tome da se tijelo preminule Željke dopremi u Osijek.

Željka Lončarić je rodom iz Belog Manastira, a studirala je u Osijeku na fakultetu na kojemu se kasnije i zaposlila. Kao profesorica biologije i kemije nastavila je obrazovanje na studiju Zaštite prirode i okoliša te stekla zvanje doktora znanosti. Usavršavala se tijekom godina sudjelujući na edukacijama po Europi, a u njenom životopisu posebno je istaknuto istraživanje podvodnog svijeta na dubinama do 60 metara, prilikom čega je razvila i ljubav prema ronjenju.