Japan ograničava broj ljudi koji se penju popularnom rutom na Fuji, uvode ulaznice od 13 $

Planinari koji na vrh japanske planine Fuji žele stići najpopularnijom rutom, od srpnja će za uspon po osobi morati platiti 13 dolara, a broj planinara bit će ograničen da bi se smanjila gužva i poboljšala njihova sigurnost, rekao je u utorak regionalni dužnosnik. Pri usponu na najvišu planinu u Japanu, koja je veći dio godine prekrivena snijegom, stvaraju se sve veće gužve.

Svake godine u razdoblju kada je uspon dopušten - od srpnja do rujna - planinski vrh privuče više od 220.000 posjetitelja.

No vlasti su od odlučile od 1. srpnja po osobi za uspon poznatom vulkanskom stazom Yoshidom naplaćivati kotizaciju od 2000 jena ili 13 dolara.

Dnevni ulazak na stazu bit će ograničen na 4000 ljudi, uz zabranu ulaska između 16:00 i 2:00 sata ujutro, sukladno uredbi koju je u ponedjeljak usvojila regija Yamanashi.

"Nakon ukidanja covid ograničenja ovdje je počelo pristizati više ljudi. Mi želimo da svi oni budu prikladno odjeveni za uspon na planinu i da budu dobro pripremljeni", rekao je AFP-u dužnosnik lokalne vlade, Toshiaki Kasai.

"Posjetitelje kanimo zamoliti da prate društvene mreže radi ažuriranja informacija o dnevnome broju posjetitelja", dodao je.

Svako se ljeto u izvješćima japanskih medija piše o turistima koji se na Fuji uspinju s nedostatnom i neprikladnom planinarskom opremom.

Neki spavaju na stazi ili pale vatru da bi se ugrijali, a mnogi do vrha od 3776 metara pokušavaju doći bez pauze, zbog čega se nerijetko razbole ili ozlijede.

Aktivni vulkan ima još tri glavne rute kojima planinari mogu stići do vrha, no većina turista preferira stazu Yoshidu do koje se relativno lako stiže iz Tokija. Po službenim podacima oko 60 posto penjača bira upravu tu rutu.

Planina Fuji od središta Tokija udaljena je oko dva sata vožnje vlakom.