Ubojstvo kod Velike Kladuše koje se dogodilo u srijedu šokiralo je javnost u BiH, a detalji koji cure govore o nasilju, ali i o rodbinskoj povezanosti žrtve i osumnjičene za ubojstvo.

- Mi smo dobili informaciju iz Doma zdravlja da je tijelo dovezeno. Očevid je u tijeku. Ženska osoba je u pitanju, mlađe dobi, negdje 1997. godište, ubila je svog strica. Ona je lišena slobode odmah. Svi su na terenu. O razlozima i motivima ubojstva još ništa ne možemo reći - rekli su iz policije za lokalne medije.

Pokazalo se da je djevojka bila u vezi s ubijenim muškarcem, koji joj je ujedno bio "nerođeni stric", piše Avaz. Riječ je o muškarcu s kojim je rodbinski povezana, vjerojatno sa stričeve strane, no policija nije objavila točne detalje.

Navodno je do sukoba došlo kad je on saznao da se djevojka dopisuje s drugim muškarcem, nakon čega joj je zaprijetio da će joj polomiti ruke i noge. Nakon toga došao je do njezine kuće i nastavio ju je vrijeđati, prijetiti i maltretirati.

Ona je uzela pištolj i zapucala u njegovom pravcu. Upucala ga je u obje noge, a muškarac je iskrvario na licu mjesta.

- Pogodila ga je u arteriju - kaže policijski izvor Avazu.