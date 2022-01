Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je u petak Hrvoja K. (25) kojeg sumnjiče da je u srijedu navečer ubio oca, Zvonka K. (55), nakon svađe u Poredju kod Huma na Sutli.

Kako su izvijestili iz Državnog odvjetništva, nakon ispitivanja su donijeli rješenje o provođenju istrage protiv mladića.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka, navodi se.

Postoji osnovana sumnja da je mladić u srijedu oko 20.20 sati, u nakani da usmrti oca, tijekom svađe i tučnjave s njim, nožem ga porezao u području nadlaktice te ga ubo u leđa. Muškarac je zadobio ubodnu ranu odnosno ozljede kože, potkožnog tkiva i lijevog plućnog krila te je odmah preminuo.

- Zvonko je bio dobričina, svakome bi pomogao. Još ne mogu vjerovati... Cijela obitelj se svima nama činila vrlo skladnom i normalnom, nikad nije bilo nikakvih problema. Ali opet, što se događalo u njihova četiri zida, to nitko ne može znati - ispričala nam je potresena susjeda obitelji ubijenog Zvonka.

- Kad se to dogodilo, ja sam spavao. Probudila me majka koja je zabrinuto gledala što se to događa kod susjeda, zašto ima toliko puno policije i zašto je tu Hitna pomoć. Poslije smo saznali što se desilo, da je Hrvoje nožem napao vlastitog oca s leđa... Malo je za reći da smo svi bili šokirani jer je to bila divna obitelj, uvijek smo pomagali jedni drugima kad je trebalo - ispričao je drugi susjed.