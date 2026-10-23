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UHIĆENI ŠPIJUN

Detalji uhićenja u Njemačkoj: Ukrajinac sakupljao vojne podatke za rusku tajnu službu?

Piše HINA,
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Detalji uhićenja u Njemačkoj: Ukrajinac sakupljao vojne podatke za rusku tajnu službu?
Foto: Christoph Reichwein/DPA
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Vadim J. se posebno usredotočio na dijelove Bundeswehra koji djeluju u misiji u Latviji na osiguravanju istočnog krila NATO-a

Ukrajincu koji je u četvrtak u saveznoj pokrajini Brandenburg uhićen zbog sumnje u špijuniranje za Rusiju, u petak je Glavno državno odvjetništvo odredilo pritvor.

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- Istražni sudac Visokog suda je ukrajinskom državljaninu Vadimu J. odredio pritvor - stoji u priopćenju Glavnog državnog odvjetništva u Karlsurehu koje preuzima slučajeve u kojima se radi o ugrozi njemačkog ustavnog poretka u što spada špijuniranje i terorizam.

Vadim J. uhićen je jučer u saveznoj pokrajini Brandenburgu na istoku zemlje pod optužbom da je špijunirao za rusku tajnu službu. On se sumnjiči da je, kako je prije priopćilo državno odvjetništvo, kroz direktne kontakte s ljudima u vojnoj industriji sakupljao vojno relevantne podatke vezane uz proizvodnju oklopnih vozila, streljiva i eksploziva te je podatke preko posrednika „najkasnije od sredine prošle godine“, prosljeđivao neimenovanoj ruskoj tajnoj službi.

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Vadim J. se posebno usredotočio na dijelove Bundeswehra koji djeluju u misiji u Latviji na osiguravanju istočnog krila NATO-a.

Njemački kancelar Friedrich Merz je uhićenje Vadima J. nazvao „uspjehom“ ali je istodobno upozorio i na moguće daljnje špijunske aktivnosti Rusije na njemačkom teritoriju.

- Mi ćemo se vjerojatno u sljedećim mjesecima i godinama sve češće susretati s ovakvim slučajevima - rekao je Merz.

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