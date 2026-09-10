ŠPIJUNSKA AFERA Rusi uhitili ukrajinskog agenta, planirao je napad na britanske diplomate?!

Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) objavila je uhićenje bivšeg zaštitara britanskog veleposlanstva u Moskvi, optužujući ga da je ukrajinski agent upleten u zavjeru za teroristički napad. Prema FSB-u, uhićeni je prikupljao osjetljive podatke o britanskim diplomatima za ukrajinske obavještajne službe, prenosi Mirror.co.

FSB tvrdi da su prikupljene informacije bile dio priprema za ukrajinsku operaciju "pod lažnom zastavom". Cilj je bio izazvati napade na britansko diplomatsko osoblje, za što bi se naknadno okrivila Rusija. Navodni cilj zavjere bio je uvući Ujedinjeno Kraljevstvo u izravan sukob s Rusijom i osigurati dodatno naoružanje za Ukrajinu. Ruske vlasti su izjavile da je osumnjičenik, 45-godišnji muškarac, prikupljao informacije o sigurnosnom sustavu veleposlanstva po nalogu ukrajinskog blogera po imenu Karpenko. Mete su navodno bili britanski veleposlanik Nigel Casey i drugi članovi diplomatske misije. Objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako maskirani i naoružani agenti u civilu obaraju osumnjičenika na tlo u Moskvi.

Ovaj incident događa se u kontekstu znatno pogoršanih odnosa između Moskve i Londona nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Gotovo istovremeno, britanske su vlasti podigle optužnicu protiv svog državljanina, Joshue Cammidgea (31), zbog sumnje da je pomagao ruskoj vojnoj obavještajnoj službi (GRU) i pripremao čin sabotaže. Optužbe protiv Cammidgea, koji je uhićen u Swindonu, uslijedile su nakon istrage protuterorističke policije.

Britanski ministar sigurnosti Dan Jarvis izjavio je kako će Britanija poduzeti "sve potrebne mjere" protiv ruskih prijetnji, dodajući da će "svatko tko pokuša potkopati našu sigurnost osjetiti punu snagu zakona". Do trenutka objave, ruske vlasti nisu predočile javne dokaze koji bi potkrijepili optužbe protiv zaštitara, dok se službene izjave britanske i ukrajinske strane još očekuju.

*uz korištenje AI-ja