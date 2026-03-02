Obavijesti

News

Komentari 2
IZVLAČILI GA VATROGASCI

Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je
5
Foto: Čitatelj 24sata

Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida

Admiral

Vozač osobnog automobila (58) poginuo je u sudaru s kamionom u ponedjeljak na crikveničkoj obilaznici, izvijestila je primorsko-goranska policija. Policija je dojavu o nesreći u kojoj su se osobni automobil i kamion izravno sudarili dobila oko 11,40 sati.

VOZILO SLETJELO S CESTE FOTO Strašna prometna nesreća u Dicmu: Teško ozlijeđene četiri osobe. Auto završio na krovu...
FOTO Strašna prometna nesreća u Dicmu: Teško ozlijeđene četiri osobe. Auto završio na krovu...

Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida.

Na mjesto događaja stigle su sve dežurne službe. Vatrogasci su pomogli iz automobila izvući vozača kojega se pokušalo reanimirati, ali se u tome nije uspjelo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: Obraća se Trumpov ministar rata Hegseth
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: Obraća se Trumpov ministar rata Hegseth

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026