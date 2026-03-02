Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida
IZVLAČILI GA VATROGASCI
Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je
Čitanje članka: < 1 min
Vozač osobnog automobila (58) poginuo je u sudaru s kamionom u ponedjeljak na crikveničkoj obilaznici, izvijestila je primorsko-goranska policija. Policija je dojavu o nesreći u kojoj su se osobni automobil i kamion izravno sudarili dobila oko 11,40 sati.
Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida.
Na mjesto događaja stigle su sve dežurne službe. Vatrogasci su pomogli iz automobila izvući vozača kojega se pokušalo reanimirati, ali se u tome nije uspjelo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku